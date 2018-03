Byretten gav 12 års fængsel for medvirken til mere end 300 overgreb, men landsretten sætter det ned til 8 år

Østre Landsret idømmer en 71-årig mand 8 års fængsel i sag om streaming af talrige overgreb i Filippinerne. I byretten blev manden idømt 12 års fængsel.

John Bech Jacobsen var oprindelig anklaget for at have medvirket til 346 overgreb mod filippinske børn.

Kun i enkelte forhold er manden blevet frifundet. Men i modsætning til byretten, så mener et flertal i Østre Landsret, at otte års fængsel er en passende straf.

