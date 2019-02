Pædofile løs på YouTube

Med mere end 12.000 kommentarer og snart to millioner visninger har den amerikanske youtuber Matt Watson på få dage sat ild i en principiel debat på nettet.

I sin video demonstrerer han, hvor nemt det er for pædofile at finde store mængder af erotiske videoer af børn i badetøj og andre sårbare situationer.

Tidskoder 'det frække'

Oprindeligt er videoerne uskyldigt delt af børnene og deres forældre. Men de pædofile bruger YouTubes søgealgoritmer og kommentarsystem til effektivt at opspore og dele de erotiske detaljer i optagelserne.

I nogle tilfælde nøjes de pædofile med at overtage kommentarsporet under videoen, som de fylder med seksuelle kommentarer og tidskoder fra de steder i videoerne, som ophidser dem.

Mange af videoerne er også stjålet fra de oprindelige konti og opsamles nu på anonyme konti, hvor der ligeledes kommenteres og tidskodes på livet løs.

Herover kan du se hele den kritiske video, som amerikanske Matt Watson har lagt op om sagen. Her forklarer han præcist, hvordan YouTube bliver misbrugt af pædofile. Og at der oven i købet vises reklamer på de tidstaggede videoer.

Red Barnet: Pædofiles værk

Ifølge Danmarks førende ekspert i pædofili, psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet, er sagen ikke overraskende. Deling af denne form for materiale, der ligger i en gråzone og ikke er klart ulovligt, har nemlig foregået i flere år.

- Drivkraften i at sidde og kigge på videoer med børn og finde tidspunkter i filmene, som man begejstret deler med andre, sker jo, fordi det stimulerer brugernes seksuelle opfattelse af børn. Så det her er bestemt nogen, der har en pædofil seksualitet.

- Men det, som vi ikke ved, er, om de får tilfredsstillet deres lyster ved at sidde og gøre det her uden at røre børnene og alene lave kommentarerne til det. Eller om de på den måde får opildnet hinanden til at lave et misbrug, siger Kuno Sørensen til Ekstra Bladet.

Svært at stoppe

Men uanset hvor uskyldige billederne rent juridisk kan være, så er Kuno Sørensen enig i kritikken fra den amerikanske youtuber Matt Watson.

- Vores udgangspunkt er, at det her er krænkende over for børnene, fordi de bliver gjort til et seksuelt objekt.

Derimod mener psykologen, at det kan være svært for YouTube at gøre noget, som fjerner problemet 100 procent.

- For hvornår går det over grænsen? YouTube vil aldrig ad teknisk vej kunne fjerne eller forhindre det her 100 procent.

- De kan kun begrænse det, fordi der hele tiden er en risiko for, at man fjerner så meget, at det går ud over retten til at udtrykke sig og bliver censur, mener Kuno Sørensen.

Tal med dine børn

Opfordringen fra Kuno Sørensen er, at forældre taler med deres børn om, hvad der sker, når man deler en video.

- Et godt eksempel i sådan en snak kan være: Hvordan ville du have det med, at din video blev afspillet på et stort lærred på Rådhuspladsen i København, hvor alle kunne se den.

- Man er som voksen nødt til at tage stilling til, hvem der skal se ting fra familiens privatliv. Børnene har nemlig brug for hjælp til at tage de beslutninger, fordi de ellers bare gør som andre børn.

- Man kan også overveje at begrænse adgangen til billeder og video, så det alene er en lille kreds af venner og familie, der får adgang. Men man kan aldrig sikre sig totalt mod misbrug, for når noget først er på nettet, så bliver det også på nettet.

