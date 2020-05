Pakker med hash kastet over mur: Fængselsbetjent dømt for bestikkelse

En 49-årig fængselsbetjent er torsdag ved Retten i Aarhus blevet idømt et års ubetinget fængsel for at have taget imod bestikkelse fra en indsat i Aarhus Arrest.

Det oplyser specialanklager Dorthe Lysgaard fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Den 49-årige er blevet dømt for i oktober og november sidste år at have taget imod pakker og poser, som blev smidt over muren ind til arresten, hvorefter han afleverede pakkerne til en 27-årig voldsdømt og varetægtsfængslet mand.

I pakkerne var mobiltelefoner og hash. Under ransagninger på den 27-åriges celle er der både fundet mobiltelefon og hash. Den indsatte nægter imidlertid kendskab til hashen.

Den 49-årige har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse. Han modtog sin dom på stedet og blev siden løsladt. Han kan forvente at blive indkaldt til afsoning af sin reststraf på et senere tidspunkt.

Det var oplysninger fra kilder, som gjorde, at politiet kom på sporet af, at noget ejendommeligt foregik ved Aarhus Arrest. Der blev blandt andet sat overvågning op under efterforskningen, og her har politiet tre gange kunnet konstatere, at der foregik noget. Den fjerde gang, at der skulle foregå en aflevering af en pakke, stod politiet klar.

- Sidste gang blev den 49-årige anholdt, da han gik ud for at lede efter en pakke på det aftalte sted, siger Dorthe Lysgaard.

Anholdelsen skete kort før klokken 22.30.

Under en ransagning på den 49-åriges bopæl fandt politiet 37.000 kroner. De penge blev konfiskeret, fordi der efter rettens opfattelse er tale om bestikkelsespenge.

Retten slog fast, at der i perioden var blevet afleveret 300 gram hash til den 27-årige.

Den 49-årige erkendte i retten, at han havde taget imod bestikkelse, og at han havde afleveret pakker til den indsatte. Men han fortalte, at han følte sig truet til at gøre det. I retten fortalte han, at truslen bestod i, at hans datter ville blive udsat for voldtægt og slået ihjel, hvis han ikke gjorde, som der blev sagt.

Desuden fortalte han, at han havde oplevet at blive forfulgt af en bil.

Forklaringen om trusler tilsidesatte dommeren imidlertid som utroværdig.

Den 27-årige, der er blevet dømt i en voldssag i byretten, afventer for tiden at få behandlet ankesagen. Han er nu også sigtet for at bestikke en embedsmand, og politiets jurister er for tiden i færd med at vurdere, om bestikkelsessagen i det hele taget gør en forskel i forhold til strafsanktionen for det tungere forhold, som han allerede er dømt for.

Også en person, som menes at have afleveret pakkerne ved arresten, er sigtet i sagen, oplyser Dorthe Lysgaard.