Paludan amok ved retten: Ville anholde fotograf

Partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan var voldsomt ophidset, da han mødte Ekstra Bladets fotograf uden for retsbygningen på den gamle gardehusarkaserne i Næstved.

Synet af fotografen fik ham til at følge efter ham.

- Du ved godt, at du ikke må tage billeder af mig. Er vi ude i en civil anholdelse, sagde Rasmus Paludan henvendt til fotografen.

Kort efter henvendte tre betjente sig til fotografen, og han kunne vise dem ved selvsyn på sit kamera, at der ikke var taget et eneste foto af partilederen. Og at han aldrig fik nået at spørge Rasmus Paludan om samtykke til at tage et billede, inden han blev overfuset.

Ekstra Bladets fotograf var ikke den eneste fotograf ved retsbygningen under sagen mod partileder Rasmus Paludan. Foto: Per Rasmussen

Betjentene valgte ikke at foretage sig yderligere.

Til Ekstra Bladet fortalte Rasmus Paludan ved retsmødets afslutning, at han i situationen havde opfattelsen af, at fotografen tog billeder af ham.

- Jeg fortalte ham, at det var ulovligt, hvad han gjorde, men han fortalte mig, at det ikke var ulovligt at tage billederne, men kun at publicere dem, men det kunne jeg så fortælle ham, at det var det ikke. Da politiet senere tjekkede hans kamera, var der ingen billeder på, om det er fordi han har slettet dem, eller fordi han ikke havde taget nogen, ved jeg jo ikke, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Tirsdag var første retsdag af i alt tre, hvor Paludan er tiltalt for 14 forhold, der spænder fra æreskrænkelser, persondatalovovertrædelser og færdselsforseelser. Det er planen, at de falder dom på torsdag.

