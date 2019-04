Paludan angrebet: Mand anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den ultra-højrenationalistiske leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, er blevet angrebet under en demonstration på Nørrebro i København.

Paludan havde kun opholdt 15-20 minutter på Blågårds Plads, før en mand stormede mod ham, fortæller Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi ved endnu ikke, om han er blevet ramt, men der er ikke umiddelbart sket noget alvorligt med Rasmus Paludan, tilføjer vicepolitiinspektøren.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Angrebsmanden blev omgående anholdt, og Paludan bragt i sikkerhed.

Han var hurtigt tilbage midt på Blågårds Plads, hvor en stor flok indvandrere kort efter styrtede mod ham.

- Det fik politiet til at tage hjelme på. De stoppede flokken på omkring 30 stykker, som i stedet begyndte at kaste kanonslag. De er meget aggressive, siger Ekstra Bladets udsendte.

Artiklen fortsætter under billederne.......

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Optrinnet generede tilsyneladende ikke Paludan, som midt i det ophedede kaos blandt andet brugte tiden på at kaste et eksemplar af Koranen op i luften.

Det fik han ikke lov til længe, før otte-ti betjente måtte eskortere ham ind i en let sikret gruppevogn. Den ophidsede folkemængde bifaldt politiets beslutning og brød ud i klapsalver.

Efter en rum tid startede politiet motoren og kørte Paludan væk med udrykning. En patruljevogn assisterede ved eskorteringen af den berygtede politiker og advokat.

Eksplosion i Mjølnerparken

Demonstrationen skulle oprindelig have fundet sted i Mjølnerparken. Her blev natteroen ødelagt af en bileksplosion, og der har siden været et omfattende politiopbud.

Min bil er eksploderet: - Hvad foregår der?

Video: Kenneth Meyer

Jesper Bangsgaard ønsker i skrivende stund ikke at oplyse Ekstra Bladet om grunden til, at demonstrationen pludselig skulle flyttes til Blågårds Plads, men hævder, at der inden længe kommer en pressemeddelelse med en forklaring.

Det er dermed uvist, hvorvidt flytningen af demonstrationen er udløst af nattens eksplosion.

- Vi har ingen formodning om, at der er en sammenhæng mellem eksplosionen og Rasmus Paludans demonstration. Det er der intet, der tyder på, men det indgår selvfølgelig i den samlede vurdering af sikkerheden omkring Paludan-arrangementet, sagde den centrale vagtleder Jesper Frandsen tidligere søndag til Ekstra Bladet.