Paludan angrebet med kanonslag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Partileder for det højreekstreme parti Stram Kurs Rasmus Paludan måtte under politiets beskyttelse flygte fra sin egen demonstration i boligområdet Tingbjerg i København.

- Livvagter har evakueret ham fra området, siger Leif Hansen, central vagtleder ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Det skete, da indtil videre ukendte gerningsmænd kastede kanonslag mod ham, hans tilhængere og den politistyrke, som passer på ham.

- Vi har ikke fået fat i dem, der gjorde det, uddyber Leif Hansen.

Tæt på at blive ramt

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet havde Paludan ikke prædiket ret længe, før angrebet blev indledt.

- Han stod i den midterste af to afspærringer. På et tidspunkt bad en betjent ham om at stille sig ind i den inderste afspærring, og så fløj der pludselig et kanonslag over taget fra bygningen bagved ham og sprængte. Han lignede en, der tænkte 'hvad skete der lige der', fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Ifølge ham sprængte det næste kanonslag ret tæt på både Paludan, hans tro disciple og flere politibetjente.

Da det tredje kanonslag bragede gennem luften, tog politiet ikke nogen chancer. Betjente førte i al hast politikeren væk fra stedet og ind i en ventende sort BMW-firehjulstrækker.

Hans følgere og kameramænd trak også væk fra stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Rude eksploderede

Flere af kanonslagene var ifølge Ekstra Bladets mand ved at ramme både Paludan, hans tilhængere og politifolk.

Lige bagved Paludan fik et af kanonslagene en rude til at eksplodere.

Københavns Politi overvejer i skrivende stund, om Paludans søndagsaktiviteter kan fortsætte. Eftermiddagens afbrudte demonstration er nummer syv i rækken af demonstrationer mod Københavns Politi, som ifølge Paludan overtræder grundlovens paragraf 79 om forsamlingsfrihed. Sammen med paragraf 77 og 78 beskriver paragraffen de klassiske frihedsrettigheder: retten til at tale frit, retten til at danne foreninger og retten til at forsamle sig.

Paragraf 79 sikrer, at alle personer, der opholder sig i Danmark, har ret til at holde møder eller demonstrere. De må blot ikke bære våben.

Ekstra Bladet har indtil videre uden held forsøgt at få Rasmus Paludans udlægning af begivenhederne.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer