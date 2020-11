Paludan-demo: To mænd tiltalt for drabsforsøg

To mænd er tiltalt for forsøg på manddrab under en demonstration med Rasmus Paludan grundlovsdag i år i Aarhus

En 53-årig mand er tiltalt for forsøg på manddrab ved med en kniv i hånden at løbe om bag politiets afspærring under en Rasmus Paludan-demonstration grundlovsdag i år i Digterparken i Aarhus-forstaden Åbyhøj.

Efter anklagemyndighedens mening skete det med den hensigt at dræbte en 38-årig mand med knivstik.

Den forurettede mand var den forreste person i demonstrationen, som tog udgangspunkt i en optræden af Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan. Det lykkedes dog ikke at gennemføre angrebet, da politiet greb ind og afvæbnede manden.

Den 53-årige mand af mellemøstlig oprindelse er desuden tiltalt for at have truet to politibetjente.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 41-årig mand er desuden tiltalt for medvirken til forsøg på manddrab.

- De to mænd er tiltalt for drabsforsøg, da vi har vurderet, at deres hensigt var at dræbe den forurettede. Det skal retten nu tage stilling til, siger specialanklager Jesper Rubow.

Affyrede varselsskud

Det var omkring klokken 15.25, at den nu 53-årige mand dukkede op til demonstrationen i Digterparken, hvor han gik om bag politiets fysiske afspærring, mens han havde en kniv i hånden. Ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet forsøgte han målrettet at komme frem til Rasmus Paludan.

Manden blev råbt an, og politiet affyrede varselsskud.

Men det bremsede ikke manden, og en betjent afgav derfor skud mod ham. Projektilet ramte manden i det ene ben. Manden blev efterfølgende overmandet og kørt til behandling på Universitetshospitalet i Aarhus.

Den efterfølgende efterforskning ledte politiet på sporet af den nu 41-årige mand, som nu er tiltalt for medvirken til drabsforsøg. Begge mænd blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, hvilket de har været siden.

Psykiatrisk afdeling

Den 53-årige mand er varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

Da Den Uafhængige Politiklagemyndighed fortsat efterforsker politiets afgivelse af skud mod den 53-årige, kan Østjyllands Politi ikke udtale sig nærmere om den del af sagen.



Hovedforhandlingen i straffesagen mod de to mænd er berammet til 4. januar 2021 i Retten i Aarhus.

Østjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.

