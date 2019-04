Paludan får forbud mod at demonstrere

Rasmus Paludan har fået forbud mod at demonstrere i Københavns Vestegns politikreds. Forbuddet gælder frem til klokken 12 tirsdag.

Indgrebet sker med henvisning til den offentlige orden, lyder det fra politikredsen.

Ekstra Bladets reporter på stedet oplyser samtidig, at politiet kort før klokken 17.30 pillede den minestrimmel ned, der var sat op på pladsen, hvor Paludans demonstration var bebudet.

- Der går ubekræftede rygter blandt de menige betjente om, at Paludan skulle opholde sig på politigården i Albertslund, siger Ekstra Bladets reporter Ulrik Bachmann, der befinder sig i Albertslund, hvor demonstrationen skulle være foregået.

- Betjente på stedet bekræfter, at Paludans demonstration er aflyst, tilføjer Ulrik Bachmann.

Ifølge Ekstra Bladets reporter er flere af de fremmødte betjente kørt fra stedet. Blandt andet er flere hollændervogne set forlade området.

Minestrimlen, der skulle have markeret, hvor Paludans demonstration skulle have været, fjernes. Foto: Philip Davali

Rasmus Paludan: Min barndom var ikke lykkelig

Flere anholdt

Demonstrationsforbuddet kommer, efter at Vestegnens Politi forud for Rasmus Paludans demonstration har foretaget flere anholdelser i området.

På billeder fra nyhedsbureauet Ritzau kan man se, hvordan en stor gruppe unge mænd tilbageholdes af kampklædt politi.

Video på stedet viser, hvordan politiet jagter de unge rundt i området.

Om anholdelserne og aflysningen har noget med hinanden at gøre, er uvist.

Flere er tilbageholdt i Albertslund. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk

Flere demonstrationer anmeldt

Rasmus Paludan havde oplyst, at han ville demonstrere i området ved Havrens Kvarter i Albertslund mandag eftermiddag og aften. Demonstrationen var ifølge Vestegnens Politi anmeldt til at finde sted mellem klokken 16 og 21.

Forud for demonstrationen var politiet mødt talstærkt op. Ifølge Ekstra Bladets reporter var omkring 100 kampklædte betjente på plads i området.

Foruden Paludans demonstration var to moddemonstrationer anmeldt.

Den ene arrangeret af foreningen Black Lives Matter.

Black Lives Matter havde til lejligheden kørt en lastvogn med højttalere i stilling omkring 50 meter fra det område, hvor Paludan havde fået plads til at demonstrere.

I tiden op til, at Paludans demonstration endegyldigt blev aflyst, blæste en båndet version af Martin Luther Kings ikoniske tale I Have a Dream ud af højtalerne over området.

Politiet er mødt talstærkt op i Albertslund mandag aften. Foto: Philip Davali

Dobbeltstraf zone

Samtidig med Paludans fuser af en demonstration i Albertslund oplyste Københavns Politi, at man har indført dobbelt strafzone i dele af København indtil 23. april klokken 16.

Det sker som følge af optøjer efter demonstration søndag.

Der er tale om fire områder: Nørrebro og Nordvest, Tingbjerg, Urbanplanen og Christianshavn.

'Det er vores vurdering, at der er opstået et ekstraordinært kriminalitetsbillede i flere dele af Københavns Politikreds, som i væsentlig grad skaber utryghed for beboere og andre, der færdes i eller omkring de berørte områder. Som politimyndighed er det en af vores vigtigste opgaver at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpet strafzone,' udtaler chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns politi i en pressemeddelelse.

Vestegnens Politi vil ikke kommentere Rasmus Paludans demonstrationsforbud, men oplyser, at man arbejde frem mod at afholde et pressemøde omkring klokken 19.30,