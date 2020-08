Paludan får to års indrejseforbud til Sverige

Sverige har givet den danske partileder Rasmus Paludan forbud mod at rejse til landet i to år

Den danske YouTube-politiker og folketingskandidat Rasmus Paludan må ikke længere rejse ind i Sverige, efter han er blevet stoppet ved grænsen.

Det skriver det svenske medie SVT.

- Vi har vurderet, at der er en risiko for fremtidig kriminalitet fra hans side i Sverige, siger Calle Persson fra politiet i Malmø.

Rasmus Paludan har nu mulighed for at klage over sagen til Migrationsverket i Sverige.

Partilederen for Stram Kurs er tidligere dømt for racisme i Danmark og har gennem den seneste tid forsøgt sig i Sverige.

Rasmus Paludan har blandt andet ønsket at brænde Koranen af sammen med svenske Dan Park i Rosengård-kvarteret, Det sagde politiet nej til og brugte et par dage på at finde et alternativt sted for demonstrationen. Det lykkedes dog ikke, og i denne uge blev det et nej til Paludans demonstration.

Rasmus Paludan udtaler til det svenske medie om politiet:

- Jeg tror, at det er dem, der reagerer på, hvad jeg gør, der udgør en trussel.