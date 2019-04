Paludan-modstandere i gadekamp

Københavns Vestegns Politi har mandag aften brugt tåregas til at opløse en stor gruppe af unge med indvandrerbaggrund, som har hærget kvarterer i Albertslund.

Det oplyser politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, Mogens Lauridsen, til Ekstra Bladet.

De unge har blandt andet smadret busskure og brændt ting og sager af. Desuden er der blevet kastet med brosten og kanonslag.

En del af de unge var til stede på p-pladsen ved Havrens Kvarter i Albertslund tidligere mandag, hvor det var planen, at den indvandrerkritiske partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, skulle have demonstreret.

Både politi og unge med indvandrerbaggrund var mødt talstærkt op til demonstrationen. Foto: Philip Davali

Men Paludan dukkede aldrig op.

Ekstra Bladet erfarer, at Rasmus Paludan var på politigården i Albertslund, da demonstrationen skulle begynde klokken 16. Alle troede, han ville tage til Havrens Kvarter for at demonstrere. Da klokken nærmede sig 17, og næsten 500 var mødt frem ved Havrens Kvarter, valgte politiledelsen imidlertid at give ham forbud mod at demonstrere.

- På det tidspunkt var der så mange, at det ville være tvivlsomt, om vi ville kunne håndtere den uro, der kunne have været opstået, siger Mogens Lauridsen til Ekstra Bladet.

- Det handlede ikke så meget om de cirka 400-500, der var mødt frem. Mere om alle dem, der ville være kommet til siden, hvis Paludan var gået i gang med at demonstrere.

Først fjernede politiet den minestrimmel, der var sat op til Rasmus Paludan. Og siden begyndte politiet at forlade området, hvor demonstrationen blev afviklet. Det fik også gruppen af indvandrere til i samlet flok at trække væk.

Der blev kastet med kanonslag og æg. Foto: Philip Davali

Der blev undervejs kastet med æg mod mandskabs- og hollændervogne. Der blev skudt flere kraftige kanonslag af. Og også fyrværkeri blev antændt.

Mogens Lauridsen fortæller, at det siden udviklede sig mere alvorligt.

– De har sat ild i meget. Smadret busskure. Og har smidt brosten efter politi og brandvæsen, fortalte Mogens Lauridsen.

Der var mere ballade, end politiet havde forventet, oplyser Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi. Foto: Ritzau Scanpix

Politiet har haft indsat flere betjente med kamera, og man vil – i lighed med fodboldoptøjer på Vestegnen – forsøge at fange nogle af ballademagerne på efterbevilling.

Der blev brugt en del tåregas.

– Det havde til sidst den fornødne effekt. Gruppen var så stor og uregerlig, så vi ville have dem til at forlade stedet i mindre grupper, siger Mogens Lauridsen.

Fem er blevet anholdt frem mod klokken 21. To for brandstiftelse, en for overtrædelse af maskeringsforbud, en for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen og en for at overtræde ordensbekendtgørelsen.