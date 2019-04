Paludan ønsker sig peberspray: Venter stadig på svar

Efter nytår kom der nye og mere lempelige regler i forhold til peberspray. Nu må alle gerne købe våbnet, hvis det holdes derhjemme med selvforsvar for øje.

Samtidig kan personer, der vurderes særligt truede - eksempelvis voldsramte kvinder - nu få lov til at gå rundt på gaden med en peberspray i lommen. Dette kræver dog en særlig tilladelse.

Foreløbigt har det dog været småt med uddeling af disse tilladelser. Behandlingerne er strandet på spørgsmålet om betaling.

Den islamkritiske formand for partiet Stram Kurs Rasmus Paludan er en af dem, der har søgt tilladelse, men stadig afventer svar:

- Jeg ansøgte om tilladelse i begyndelsen af januar. Mig bekendt er det Midt- og Vestjyllands Politi, der står for tildeling af tilladelserne. Jeg har ikke fået svar på min ansøgning endnu, men da jeg for nyligt rykkede for svar, meddelte en kontorfuldmægtig ved politikredsen mig, at de af Justitsministeriet var blevet instrueret i, ikke at behandle sagerne, før man havde afgjort, om det skulle koste et gebyr, fortæller Rasmus Paludan.

- Jeg har kontaktet Justitsministeriet, der meddeler, at det er beklageligt, og at de håber, at dette spørgsmål meget snart bliver afklaret, fortæller han endvidere.

Brev til Paludan: 'Du har gjort dig fortjent til døden'

Fængsler 23-årig: Dødstrusler i brev til Rasmus Paludan

Rasmus Paludan har som leder af partiet Stram Kurs, og igennem de sidste mange måneder har rejst land og rige rundt, hvor han har besøgt forskellige boligområder.

Her har han talt særdeles kritisk om islam og profeten Mohammed, og gentagne gange er han blevet mødt af vrede mennesker, der højlydt har diskuteret advokatens holdninger.

Alle disse besøg sker under politibevogtning. Hans provokationer har medført voldsomme ubehageligheder, der har ført til, at han har ansøgt om bæretilladelse af peperspray.

Han fortæller, at han både er blevet svinet til og overfaldet, ikke kun ved demonstrationerne, men også i hverdagen:

- Lige nu er der en sag om et overfald på Amager. Den kommer for i august. Så er der en lignende sag fra Tårnby, hvor jeg, mens jeg var ude at handle, blev slået i hovedet. Og så er der en række trusselssager, fortæller Paludan.

Han siger, at der også er to voldssager under behandling, der kan knyttes til hans demonstrationer rundt om i landet. Den ene handler om spytteri. Ved den anden episode fik han kastet en lighter i hovedet.

I forbindelse med artiklen har Ekstra Bladet søgt en kommentar hos Justitsministeriet. Men trods flere dages behandlingstid, er ministeriet ikke vent tilbage med en kommentar.