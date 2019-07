Paludan om sigtelse: Det er usandt

Rasmus Paludan er blevet sigtet for forsøg på vold efter en episode på Langelandsfestival, og nu giver han sin side af sagen i en mail til Ekstra Bladet.

'Jeg er ikke sigtet for vold. Ingen påstår, at jeg har begået vold. Jeg er sigtet for forsøg på vold, fordi politiet mener, at de kan læse mine tanker, og mener, at jeg forsætligt forsøgte at påkære en vagt.'

Men det er altså ikke sket, forklarer partistifteren videre.



'Det er naturligvis usandt. Jeg påkørte ingen vagt, og jeg forsøgte det heller ikke Der er ingen, der påstår, at jeg har begået vold.'



'Men Fyns Politi vil gerne tegne et negativt billede af mig i pressen ved at sigte mig grundløst.'

Om episoden skriver han:



'Jeg kørte til det sted på festivalen, hvor man skal indløse sin billet til et armbånd. Der var en kø af bilet. Jeg kørte ekstremt langsomt, fordi det var en grusvej, hvor der stod en del mennesker. På et tidspunkt træder en festivalansat ud foran min bil meget hurtigt. Jeg bremser. Han træder tilbage, jeg kører videre. Det er naturligvis ikke forsøg på vold.'

Langelandsfestival havde på forhånd sagt, at Rasmus Paludan ikke var velkommen på festivallen, men han valgte altså alligevel at møde op.

I Fyns politi har man ikke lyst til at diskutere Paludans sigtelse med Ekstra Bladet.

- Vi diskuterer slet ikke hans sigtelse i pressen. Han har fået sigtelsen, og det er det, han er sigtet for. Det er ikke politiets opgave at have en dialog om det her i pressen, siger Kenneth Taanqvist, der er vagthavende i Fyns Politi til Ekstra Bladet.

At Fyns Politi skulle have gjort det for at tegne et negativ billede af Rasmus Paludan, genkender de heller ikke.

- Vi har absolut ingen interesse i at tegne nogle dårlige billeder af nogen som helst. Vi forholder os til den situation, der har været og belyser den objektivt. Så bliver der rejst sigtelser og sager ud fra det.

- Han skal afhøres med forsvarer, og det haster ikke som sådan. Det kommer til at ske, når han go forsvareren har tid.