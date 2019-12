Paludan raser i dyreværnssag: Beskyttet af tre bodyguards i retten

Rasmus Paludan er berømt og berygtet som en højrøstet og dybt kontroversiel højrefløjs-politiker og leder af partiet Stram Kurs.

Men den uddannede jurist er nøjagtig lige så skarp og uforsonlig, når han giver den gas i sit job som forsvarsadvokat i retten.

Det beviste han mandag i Retten i Holbæk. Her var han som forsvarer for en 58-årig tandlæge, der er tiltalt i en dyreværnssag om grov mishandling af hunde, konstant omringet af tre bodyguards.

Den mandsopdækning er dagligdag for Rasmus Paludan. Når han optræder i det offentlige rum, skygges han af sikkerhedsmæssige grunde af politiets livvagter i civilt tøj.

Den 37-årige advokat holdt sig heller ikke tilbage i sin procedure i Holbæk. Han kæmpede med alle midler for at få sin klient frifundet i sagen og renset for anklager om, at hun blandt andet tilbage i 2017 skulle have vasket sine op til 17 skab-ramte hvalpe og voksne hunde med terpentin på en sjællandsk ejendom.

Kvinden nægter sig skyldig i den påståede mishandling og i at have udvist manglende ansvarlighed og omsorg over for dyrene.

Paludan: Chokerende

- Det er ingen beviser. Hele efterforskningen minder om 'Komiske Ali' (fantasifuld, afdød informationsminister fra Irak, red.). Påstanden om terpentin-vask er løgn. Hundene har aldrig fået en dråbe på sig, rasede Rasmus Paludan og kaldte anklageren i sagen løgnagtig og 'sjasket' i sin bevisførelse.

Et dyrlæge-vidne i sagen blev karakteriseret som 'uligevægtig'.

- Jeg ville hellere spise vådt bølgepap end at have et dyr tilset af hende, sagde Rasmus Paludan, som optrådte i kongeblåt jakkesæt og uden den sixpence-cap, der er blevet hans varemærke i politik.

Midt-og Vestsjællands Politi fik også en gevaldig reprimande:

- Det er chokerende, og jeg græder over, at politiet kan tage en sag op på det grundlag. Det her skal ikke være en lang redegørelse for, hvor inkompetent politiet har været i sagen. Vi har jo ikke tre uger til rådighed. Men jeg skammer mig over den lemfældige efterforskning, sagde advokaten, mens den bodyguard, der værnede om hans sikkerhed inde i Retssal F, holdt det professionelle 'stoneface' og hvilede albuerne tungt på sine knæ.

Håndjern på vidne

Rasmus Paludan fandt også tid til at sende stikpiller til Dyrenes Beskyttelse, der i sin tid anmeldte dyreværnssagen og med hans udtryk 'fodrede' politiet med oplysninger, selv om beviserne efter hans mening er 'ikke-eksisterende'.

- Det er beskæmmende, at en privat nødhjælpsorganisation, der får millioner af kroner i støtte, kan få en sag ud af det luftkastel, mente Rasmus Paludan, som flere gange brugte vendingen 'jeg protesterer' over for retsformanden.

Politiets anklager, John Catre Nielsen, var mere afdæmpet. Også i afhøringen af sit kronvidne - den tiltaltes bror og medhjælper i forhold til hendes syge hunde.

Broren blev af anklageren beskrevet som 'helt afgørende' men måtte anholdes og transporteres i håndjern for meget imod sin egen vilje at afgive forklaring. Manden viste sig at have en meget ringe hukommelse.

Fængselsstraf og forbud

Det anfægtede ikke John Catre Nielsen.

Han påstod i sin procedure den tiltalte kvinde dømt for grov dyremishandling og for at være alt for langsom til at følge politiets påbud om at udbedre hundenes 'dårlige forhold'.

Anklageren John Catre Nielsen vurderede i sin procedure, at Rasmus Paludans klient bør idømmes 30 dages ubetinget fængsel og forbud mod at opdrætte hunde frem til 2024.

Byretten fælder dom i sagen i næste uge.

Anklageren: Vi har haft slåskampe

Rasmus Paludan har haft en del verbale slåskampe med anklageren i mishandlings-sagen i Holbæk. Foto: Olivia Loftlund

John Catre Nielsen, anklager i Midt- og Vestsjællands Politi, lægger ikke skjul på, at det har været 'helt specielt' at stå over for Rasmus Paludan over to retsdage i Holbæk.

- Vi har haft vores slåskampe hele vejen igennem, og der har da været en anspændt stemning, som jeg ikke oplever til daglig i mit arbejde, siger John Catre Nielsen.

Han vurderer, at Rasmus Paludans særlige konfronterende facon og lyst til at komme med sine personlige holdninger var en større udfordring for retsformanden.

- Jeg oplever, at han i retten optræder nøjagtig, ligesom vi kender ham i politik, siger John Catre Nielsen.

- Hvordan har du det med at blive beskyldt for at lyve?

- Det må stå for Rasmus Paludans egen regning.

John Catre Nielsen vil ikke give Paludans evner som advokat karakterer. Men han vurderer, at han 'langt hen ad vejen kører efter bogen'.

Tiltalt tandlæge: Rasmus er super-dygtig

Den tiltalte tandlæge er fuld af respekt for Rasmus Paludans evner som forsvarsadvokat. Men politisk er hun ikke enig med den 37-årige leder af partiet Stram Kurs, der her deltager i en demonstration på Blågårds Plads. Foto: Anthon Unger

Den tiltalte kvinde lægger ikke skjul på, at hun har håndplukket Rasmus Paludan som sin forsvarsadvokat i sagen om dyremishandling.

- Han er en en intelligent og super-dygtig advokat, og så kender vi hinanden fra partiet Nye Borgerlige og fra et ophold i et sommerhus, hvor vi begge to boede, siger den 58-årige tandlæge fra København.

Hun ønsker ikke at stå frem med navn og billede.

- Hvordan har du det med, at din advokat er så voldsom i sin retorik i retten?

- Nogle gange går han måske over stregen, men jeg er helt enig med ham i kritikken af politiets arbejde, som jeg har mistet respekten for, og Dyrenes Beskyttelse, som jeg hader. Jeg føler mig voldtaget af myndighederne, og den harme har Rasmus formidlet med stor nøjagtighed, siger den tiltalte til Ekstra Bladet efter retsmødet i Holbæk.

- Er du også enig med Rasmus Paludan politisk?

- Nej, og jeg er heller ikke medlem af Stram Kurs. Jeg synes, det er vigtigt at adskille politikeren og advokaten

Barsk anklage: Syge hunde vasket med terpentin

Her er nogle af de syge hunde med skab og orm, som Dyrenes Beskyttelse fik indbragt i sommeren 2017, og som nu indtager en hovedrolle i mishandlings-sagen i Holbæk. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Den tiltalte kvindelige tandlæge er efter anklagemyndighedens mening ansvarlig for, at hendes 17 syge, skabs-ramte hunde, hvoraf en del var hvalpe, over en længere periode i 2017 blev afvasket med terpentin.

Hun er også tiltalt for ikke at have sikret de syge hunde rettidig, professionel dyrlæge-behandling.

En lokal dyrlæge har under retssagen beskrevet, hvordan hundene efter at være anbragt på Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde var voldsomt angrebet af skab, havde sår og infektioner og manglede store dele af deres pels.

Den tiltalte hundeejer nægter, at hun nogensinde skulle have bedt en medhjælper om at vaske hunde med terpentin og i det hele taget, at hun er skyldig i nogen form for dyremishandling. Her er to af de syge hunde fotograferet tilbage i 2017. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Retssagen er blevet udskudt flere gange. Først på grund af sygdom hos den tiltalte og senere, fordi hendes advokat, Rasmus Paludan, var forhindret under forårets valgkamp og af andre grunde.

Rasmus Paludan har haft adskillige sammenstød med retsformanden.

Han har kæret flere af hendes afgørelser i retsprocessen.