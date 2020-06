Paludan skal i fængsel

Rasmus Paludan skal tre måneder i fængsel for at overtræde racismeloven, loven om æreskrænkelse samt for en række færdselforseelser.

En måned skal afsones, mens resten af straffen gøres betinget.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Næstved netop besluttet.

Han blev dømt i 13 ud af 14 forhold. Et enkelt forhold om forsætlig fareforvoldelse blev han frifundet for.

Retten har samtidig frakendt Paludans ret til at føre motordrevet kørekort bortset fra lille knallert i et år. Og han er blevet frakendt retten til at fungere som advokat i straffesager og sager om fri proces i tre år.

Rasmus Paludan var ikke selv til stede under domsafsigelsen.

Dommer Line Bjørklund begrundede dommen med, at retten fandt det bevist, at Paludans udtalelser under en række demonstrationer rundt i landet var forhånende og nedværdigende over for en befolkningsgruppe, og at de var så grove, at de var omfattet af den spkaldte racismelov - straffelovens §266b.

- Retten fandt ikke grundlag for at anse udtalelserne som led i en saglig politisk debat, og hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kunne ikke føre til at anse udtalelserne for straffri, sagde Line Bjørklund.

