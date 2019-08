Panik: Fly nødlandet og evakueret

Passagerer blev tvunget til at benytte evakueringssliskerne efter massivt røgudslip i fly

Passagerer ombord på et britisk fly fik sig mandag en slem forskrækkelse.

Her blev maskinen tvunget til at nødlande, da kabinen pludselig var fyldt med røg.

Det bekræfter en talsmand fra British Airways over for Mirror.

Dramatiske videoer fra flyet er allerede blevet delt, mens passagerer også er set benytte evakueringssliskerne på landingsbanen i Valencia, Spanien.

Skræmte børn

Lykkeligvis indtraf uheldet kun ti minutter fra den planlagte destination i Valencia.

- Men havde det sket en halv time tidligere, havde det måske været en anden historie, siger Lucy Brown, der var ombord på flyet med sine fire børn, til Mirror.

- Der var en forfærdelig lugt. Folk var ved at blive kvalt, fortsætter hun.

På grund af uheldet, var man nødsaget til at evakuere samtlige passagerer, så snart flyet landede.

- Stewardesserne forsøgte at kommunikere, men det var umuligt at forstå, da man ikke ingenting kunne se. Flyet var næsten fuldt, og der var en del børnefamilier. Mine egne græd og græd, siger Brown, der til hverdag arbejder på London College of Communication.

Ingen tilskadekomne

Ifølge British Airways er alle passagerer og medarbejdere nu evakueret.

- Folk fra British Airways hjælper de folk, der stadig er i lufthavnsterminalen, lyder det fra flyfirmaet.

Maskinen, der havde flynummeret BA422, lettede tidligere mandag fra Heathrow, London.

Ifølge Mirror er ingen kommet til skade.