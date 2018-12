Panik i tysk lufthavn: Mand bryder gennem port og standser alt flytrafik

Tysk politi melder lørdag eftermiddag om en person, der er kørt gennem en sikkerhedskontrol i Hannover Lufthavn. Han er pågrebet, og det undersøges nu, om der var tale om et muligt angreb

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Alle fly til og fra Hannover Lufthavn er lørdag aften suspenderet på ubestemt tid.

Det sker, efter en mand ved 15.40-tiden kørte gennem en port i en bil og ud i landingsområdet. Det føderale politi satte øjeblikkeligt jagten ind og fik stoppet bilen. Føreren af den polsk indregistrerede bil er anholdt og vil blive afhørt.

Et hold bombeeksperter er tilkaldt og er tidligt lørdag aften i færd med at undersøge bilen.

Avisen Hannover Allgemeine Zeitung skriver, at bilen kørte igennem de barrierer, der omgiver start- og landingsbanerne, og forfulgte et fly, der netop var landet.

En del af Terminal A blokeret: Af sikkerhedsmæssige grunde bør ingen være tæt på glasfronten ud mod landingsbanen, lyder opfordringen fra myndighederne. De oplyser samtidigt til det tyske medie NDR, at eksperter lige nu undersøger køretøjet grundigt.

Myndighederne ved endnu ikke, om der var tale om et egentlig angreb eller en forvirret person, der brød gennem porten ved et uheld. Det kan ikke udelukkes, at manden er sindsforvirret, siger en talsperson fra politiet.

'Opdatering: Sikkerhedsområdet er nu ryddet, men der finder fortsat ingen flyvninger sted. Alle flyoperationer er i øjeblikket suspenderet. Undersøgelser af baggrunden fortsætter', lyder det kort fra Hannover Politi på Twitter.

Luftfartøjer i luften vil blive omdirigeret, lyder det fra politiet.

Update: Die Sicherheitsbereiche sind aktuell geräumt, momentan findet keine Abfertigung statt. Der Flugbetrieb ist zurzeit eingestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. #hannoverflughafen https://t.co/5ffqxSKB3y — Polizei Hannover (@Polizei_H) 29. december 2018

Foto: Ritzau Scanpix/Clemens Heidrich

Foto: Ritzau Scanpix/Clemens Heidrich

Opdateres..