Panik på passagerfly: Kabinen fyldt med røg

Kaos brød ud på et passagerfly til London, da der opstod tyk røg

Grædende passagerer forsøgte at trække iltmasker på, da et Ryanair-fly blev fyldt med røg, kort tid efter det var lettet.

Den dramatiske episode udspillede sig tirsdag på et fly fra Bukarest til London.

Det skriver britiske Independent.

Flyet var i forvejen forsinket på grund af et teknisk problem. Passagerne blev derfor flyttet til et nyt fly, og her gik det altså galt.

De nåede nemlig kun at være i luften i få minutter, før røgen væltede ud i kabinen.

På flere videoer fra flyet kan man høre nogle græde, mens andre prøver at frigøre iltmasker.

Flyet landede kort efter i lufthavnen i Bukarest igen, hvor de uskadte passagerer blev gennet over i et nyt fly - et tilbud, som flere afslog på grund af den ubehagelige oplevelse.

Har allerede mistanke

En talsperson fra Ryanair siger til Daily Mail, at luftfartsselskabet mener, at røgen skyldes afisningsvæske.

- Kort efter takeoff vendte flyet tilbage til Bukarest som en forholdsregel, efter kabinepersonalet havde opdaget uidentificeret røg i kabinen, som vi mener skyldes afisningsvæske, der er kommet ind gennem aircondition-anlægget, siger talspersonen.

Den præcise årsag til røgen i kabinen er dog stadig ved at blive undersøgt.

Afisningsvæske sprøjtes på fly, inden de letter, for at beskytte dem mod is og sne, som ikke må sætte sig på flyet.

Det sker indimellem, at væsken kommer ind i flyenes aircondition-anlæg, og det er sjældent farligt, men i grelle tilfælde kan det kræve, at man skal en tur på skadestuen.

