Pape strammer op efter terrorflugt: Indsatte skal i kortere snor

Fotografering og fingeraftryk bliver en del af de værktøjer, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu vil tage i brug for at forhindre fangeflugter, skriver DR Nyheder.

Det sker, efter den terrormistænkte Anwar Daadoue tidligere på måneden narrede sig ud af Vestre Fængsel ved at 'bytte plads' med en mand, der besøgte ham i fængslet:

- Jeg synes i det hele taget, det er skidt, at sådan en mand slipper.

- Det er ikke godt, det er ikke noget, der tjener os til ære, siger Søren Pape Poulsen til DR.

OK til foto af alle

I dag er det ikke tilladt fængslerne at tage billeder af varetægtsfængslede, men de må gerne tage billeder af almindeligt indsatte.

Den regel ændres nu sammen med andre tiltag som at bruge fingeraftryk og id-kort i kampen mod fangeflugter. Det er forslag, som justitsministeren allerede har et flertal bag sig til at gennemføre.

Forslaget kommer i høring fra i morgen 13. august.

