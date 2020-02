Papir med koder til 400 millioner kroner forsvundet

En irsk mand, der i knap 12 år levede af at dyrke og sælge cannabis i al hemmelighed, blev i 2017 anholdt og siden fængslet.

Politiet havde under en rutinemæssig patrulje fundet cannabis til en værdi af 2.000 euro i mandens bil, svarende til cirka 15.000 danske kroner. Da politiet fandt frem til hans hjem, fandt de mere end 500 cannabisplanter til en værdi af 400.000 euro, svarende til cirka 2,9 millioner kroner.

Det skulle dog vise sig, at manden var langt mere formuende end som så.

Det skriver The Irish Times.

Han havde nemlig investeret penge fra cannabis-salg i bitcoins, som han købte i 2011 og 2012, hvor de kunne købes for under 100 kroner stykket.

I dag koster en enkelt bitcoin 67.888 danske kroner, og manden holdt sig ikke tilbage - han købte mere end 6.000 styk dengang. I dag ville 6.000 bitcoins koste over 400 millioner kroner at købe.

Ifølge The Irish Times var manden nervøs for at have alle sine bitcoins samlet på én konto. Derfor oprettede han 12 nye konti og fordelte sine 6.000 bitcoins på dem.

Dette betød, at han havde brug for 12 forskellige koder, som han skrev ned på et stykke papir og gemte i en kasse med fiskeudstyr i sit hjem i Galway.

I 2017, da manden blev anholdt, var der indbrud i hans hus. Derudover blev huset også tømt af hans udlejer, og mange af hans ting blev kørt til forbrændingen. Her husker flere at have set noget fiskeudstyr, men ingen har siden fundet kassen med fiskeudstyret, og koderne ser derfor ud til at være gået tabt.

Mandens historie om koderne i fiskekassen ser ifølge det irske politi ud til at være sand. Dette baserer de på en række vidneudtalelser.

Politiet håber, at det en dag vil være muligt at få adgang til de konfiskerede 12 konti med bitcoins, så den irske stat kan få glæde af pengene.

Manden siger, at han har affundet sig med tabet og ser det som 'en straf for sin egen dumhed'.