Papirer i milliardær-sag: Hagens hustru skrev under på skilsmisse

VG afslører nu, at politiet fandt underskrevne separations-papirer under ransagning af den drabssigtede milliardær Tom Hagens privatbolig

Anne-Elisabeth Hagens signatur toner tydeligt frem på de separations-papirer, som det nu viser sig, at norsk politi fandt 28. april i år under en grundig ransagning af den sandsynligvis afdøde kvindes drabssigtede ægtefælle Tom Hagens hjem i timerne efter milliardærens anholdelse.

Det oplyser det norske medie VG.

Politiets ransagning i villaen i Lørenskog ved Oslo skete halvandet år efter Anne-Elisabeth Hagens mystiske forsvinden tilbage i 2018.

Politifolk og teknikere arbejder her på højtryk med at skaffe beviser og spor i og omkring ægteparret Anne-Elisabeth og Tom Hagens villa på Lørenskog ved Oslo efter milliardærens anholdelse. Foto: Heiko Junge/Ritzau Scanpix

VG afslører nu, at papirerne er dateret flere år før den skæringsdato. og at de ikke er underskrevet af Tom Hagen.

Et turbulent samliv

Den kendsgerning kan få betydning for politiets efterforskning, da papirerne dokumenterer vidners mundtlige forklaringer om Hagen-ægteparrets forhold i den komplicerede sag.

Tom Hagen er sigtet i sagen, men blev senere løsladt, da retten savnede beviser og ikke mente, at der var en tilstrækkeligt underbygget mistanke mod den nu 70-årige mand.

OVERBLIK: Mysteriet om milliardærfrues forsvinden Den 70-årige norske milliardær Tom Hagen blev i sidste uge anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen. Hun forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Fredag oplyser norsk politi, at endnu en person er blevet anholdt. Der er tale om en mand med 'it- og kryptovalutakompetencer'. Her kan du få et overblik over forløbet: * 31. oktober 2018: 68-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvinder fra sit hjem i Lørenskog nær Oslo. Hun er angiveligt forsvundet mellem klokken 9.15 og 13.30. Hendes mand, Tom Hagen, kommer hjem omkring klokken 13.30 og kontakter politiet cirka en halv time senere. * 9. januar 2019: Norsk politi fortæller for første gang offentligt om sagen. Politiet havde indtil da holdt sagen hemmelig på grund af alvorlige trusler mod Anne-Elisabeth Hagens liv. Der er blevet fremsat krav om ni millioner euro - 67 millioner kroner - i løsepenge, der skal betales i kryptovalutaen monero. * 11. februar 2019: Det kommer frem, at der har været ny kontakt mellem påståede gerningsmænd og Anne-Elisabeth Hagens familie. Der er fortsat kun tale om envejskommunikation. * 26. juni 2019: Politiet oplyser, at det har ændret teori i sagen. Det vurderes nu mindre sandsynligt, at der er tale om en bortførelse med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er nu, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt. * 13. september 2019: Tekniske spor betyder, at politiet nu tror, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt allerede 31. oktober, og at hun efterfølgende er blevet fjernet fra hjemmet af en eller flere gerningsmænd. * 28. april 2020: Tom Hagen bliver pågrebet i en politiaktion i Lørenskog. Han bliver sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru. * 29. april 2020: Hagen varetægtsfængsles i fire uger. Han kærer kendelsen. * 7. maj 2020: Landsretten beslutter, at den vil løslade Hagen. Anklagemyndigheden kærer dog kendelsen til højesteret. Hagen forbliver derfor varetægtsfængslet, indtil højesteret har taget stilling til sagen. * 8. maj 2020: Politiet oplyser, at det har anholdt en mand i 30-årsalderen med relation til Tom Hagen. Angiveligt har han 'it- og kryptovalutakompetencer'. Han er sigtet for drab eller medvirken til drab, men nægter sig skyldig. Kilder: NTB og VG. Vis mere Luk

Det er tidligere kommet frem i offentligheden, at Anne-Elisabeth Hagen har betroet parrets omgangskreds, at de igennem flere år havde et turbulent samliv, og at hun arbejde for at få gennemført en skilsmisse.

Den norske milliardær Tom Hagens beskriver sit ægteskab som spændende. Foto: Torbjørn Olsen/Ritzau Scanpix

Omvendt har Tom Hagen under forhør selv afvist, at det var oppe til en reel, seriøs diskussion, og at der aldrig var advokater inde over. Men han erkendte, at han muligvis under et konkret skænderi kan have nævnt det som 'et løsningsforslag'.

Kærlighed var stærkere

Tom Hagen beskrev angiveligt sin kone og sig selv som 'et spændende par' med personligheder på hver deres måde. De var efter hans mening begge indstillet på at rydde op og lade tiden læge sårene.

Politiet har ifølge VG også spurgt ind til baggrunden for parrets kontroverser og helt konkret forhørt sig om Anne-Elisabeths pengeforbrug, ferierejser, hendes syn på børneopdragelse.

Milliondusør: Nu reagerer politiet

Også parrets voksne børn er blevet forhørt om ægteskabet. Det skete angiveligt flere måneder før Tom Hagen blev anholdt og sigtet i sagen, men mens han var under mistanke.

Børnene var angiveligt enige om, at der havde været konflikter, men at den gensidige kærlighed i sidste ende var stærkere.

De underskrevne separationspapirer dukkede op under politiets ransagning kan muligvis blive et vigtigt element i anklagemyndighedens bevismateriale. Foto: Heiko Junge/Ritzau Scanpix

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden siger til VG, at han ikke har set de signerede papirer, og han ønsker ikke at kommentere, om rigmanden ved, at de er en del af politiets materiale.

Politiets anklager, Haris Hrenovica, og Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat, Gard A. Lier, ønsker heller ikke at kommentere papirerne.

