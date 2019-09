Par adopterede seksårig pige: Viste sig at være 22-årig dværg

Parret bliver nu sagsøgt for vanrøgt af pigen, men de mener selv, at det er umuligt, når der er tale om en voksen

En mærkværdig sag har ramt USA.

Forældreparret Michael og Kristine Barnett er blevet anklaget for vanrøgt af deres adopterede datter Natalia, da det er kommet frem, at de for to år siden forlod pigen i USA for at flytte til Canada.

Parret er anklaget for at have forladt et barn alene i en lejet lejlighed i Indiana, mens de er rejst ud af landet.

Det eneste problem med sagen er dog, at der ifølge forældrene, der senere er blevet skilt, ikke er tale om en lille pige, men en voksen kvinde, der har løjet om sin alder og som lider af en sygdom, der forårsager dværgvækst.

Det skriver Daily Mail, der har fået et eksklusivt interview med adoptivforældrene og Washington Post. Billeder af dværgen kan ligeledes ses hos Daily Mail.

Ifølge flere autoriteter lider pigen af en sjælden knogle sygdom, der er skyld i dværgvæksten.

Moderen har i forbindelsen med sigtelsen fortalt til flere medier, at der tydeligt var tale om et fupnummer, da adoptionen skete, og at pigen er både psykopat og sociopat, samt at hun har været en voksen kvinde, så længe adoptivforældrene har kendt hende.

Har ændret alderen flere gange

Forældrene har over flere gange fået pigens alder ændret.

Året efter hendes adoption blev det slået fast, at pigen var omkring 11 år og altså ikke seks, som forældrene havde fået fortalt.

Det samme år fik forældrene lovligt ændret alderen på pigen fra 11 til 22 år, det skriver NBC, der har fået adgang til dokumenterne.

Året efter i 2012 flyttede familien til Canada, og efterlod Natalia i en lejet lejlighed.

I 2014 fortalte Natalia til autoriteter, at hun var kommet til landet fra Ukraine i 2008, og at hun ikke havde set sine forældre, siden de forlod hende i lejligheden.

Prøvede lykken hos nyt par

Hvorfor der skulle gå fem år før forældrene er blevet anklaget for vanrøgt, er endnu ikke kommet frem.

Men autoriteterne i staten blev involveret i Natalies liv, efter hun søgte hjælp hos et andet ægtepar og fortalte, at hun var blevet efterladt af sine forældre, og at hun var en lille pige.

Ifølge Michael Barnetts advokat, der har udtalt sig til NBC, er han enormt chokeret over anklagerne og mener, at han selv og ekskonen er blevet snydt.

Kristine har udtalt sig på Facebook og beskrevet, at hun er 'syg og knust over anklagerne', og hun fastholder, at der er tale om falske anklager, fordi pigen ifølge hende er en voksen kvinde godt oppe i sine 20'ere.

Der er lige nu ingen, der har angivet, at de ved hvor Natalia befinder sig, eller hvordan hun forholder sig til sagen.

Familien Barnett har tidligere trukket overskrifter i USA, hvor de har medvirket i programmet '60 minutes' med deres søn Jacob, der har autisme, men er blevet anerkendt som et matematisk geni.