Par blev frarøvet bil: Tævet med skydevåben

Torsdag i sidste uge blev en yngre mand fremstillet i en grov røverisag. Den 20-årige er sigtet for - sammen med foreløbigt ukendte medgerningsmænd - at have frarøvet et par en bil af mærket Mitsubishi.

Sagen har været omtalt i Lokalavisen, der oplyser, at det mandlige offer er 34, mens kvinden er 31 år.

Den 20-årige nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen udspandt episoden sig 22. januar mellem kl. 19 og kl. 20 på pendlerpladsen ved Stillingvej i Harlev vest for Århus.

Her blev parret udsat for vold og trusler. Blandt andet blev de slået i med pistoler og en pumpgun ligesom de blev slået og sparket, mens de lå ned på jorden.

'Tøm dine lommer' fik den ene at vide, hvorefter offeret fik sine lommer gennemrodet.

Efterfølgende stak overfaldsmændene af med parrets bil - den før omtalte Mitsubishi. Parret blev desuden frarøvet en mobiltelefon.

Overfor Ekstra Bladet vil Østjyllands Politi ikke oplyse, om der var tale om et tilfældigt eller aftalt møde mellem ofre og gerningsmænd.

I følge Ekstra Bladets oplysninger har den sigtede tilknytning til det kriminelle indvandrermljø i Århus Vest.

Ved retsmødet blev han fængslet i foreløbigt fire uger. Den sigtede kærede fængslingen til landsretten.