Par dyrkede sex i hængekøje ved legeplads

Politibetjent: - Det er første gang, at jeg har hørt om et par, der dyrker sex om dagen ved en legeplads

Politiet oplever i deres job de mest mærkværdige ting. Men i søndags fik lovens lange arm dog næsten kaffen galt i halsen, da de på den svenske ø Gotland fik en anmeldelse om, at par lå i en hængekøje og dyrkede sex tæt ved en legeplads, hvor der var masser af legende børn.

Lige efter klokken 13 søndag modtog politiet i byen Visby på Gotland flere anmeldelser fra folk, der ringede og klagede over, at et par dyrkede sex ved legepladsen.

Det skriver flere medier, heriblandt Aftonbladet.

En ganske usædvanlig hændelse

Towe Hägg fra politiet på Gotland siger følgende om sagen:

- En person ved legepladsen forsøgte at påpege overfor parret, at det måske ikke var det bedste sted at have et samleje, forklar Tove Hägg.

Det lystne par var dog fuldstændig ligeglade med opfordringerne om at stoppe deres seksuelle akt. Derfor sendte politiet en patrulje ud til legepladsen for at sætte en stopper for samlejet i det offentlige rum.

Manden blev ifølge politiet anholdt for kraftig beruselse, mens kvinden blev bedt om at forlade området.

Politiet på Gotland beskriver hændelsen som ganske usædvanlig.

- Det sker selvfølgelig, at vi får anmeldelser om personer, der har samleje både her og der. Men jeg har dog aldrig hørt om et par, der har samleje midt på dagen ved en legeplads, hvor der både er børn og andre voksne til stede, fortæller Towe Hägg fra politiet på Gotland.