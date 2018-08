Par fængslet: Solgte søn til pædofile

Det mørke - eller dybe - net er en del af internettet, som du ikke kan finde ved at søge på Google eller med andre traditionelle søgemaskiner.

Det mørke net er faktisk den største del af internettet og kan være alt fra hemmelige serveradresser til firmaers private netværk, som kun brugere med det rigtige brugernavn og password kan finde og få adgang til.

Fordelen ved disse skjulte netsider og servere er, at man kan skjule data, man ikke ønsker andre nemt kan finde. Det kan for eksempel være til deling af børnepornografi, salg af våben og stoffer. Men også til helt legitime formål hvor der er brug for en ekstra sikkerhed.

Almindelige brugere får typisk adgang til det mørke net med en særlig Tor Browser eller andre systemer, der krypterer de data, som udveksles. Krypteringen kan også hjælpe med at skjule den, som deler informationerne. Og den, som henter dem.

Alligevel lykkedes det gang på gang myndighederne at afsløre kriminalitet på det sorte net. Det sker ofte ved, at de kriminelle får deres computer inficeret med software, der på anden måde kan spore dem. Eller ved at brugerne laver fejl i krypteringen og dermed afslører sig selv.