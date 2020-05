Par fik brutal vækning: Banket med skovl og knytnæveslag

To mænd er sigtet og varetægtsfængslet for et groft overfald i Kibæk i en sag, som angiveligt handler om inddrivelse af gæld

Et ungt par blev natten til tirsdag vækket brutalt i deres hjem i Kibæk.

Først blev der banket kraftigt på den 21-årige kvindes og den ti år ældre mands dør, hvorefter ruden i den blev smadret med et brag. Udenfor stod to mænd.

Erik Kristensen, politikommissær i lokalpolitiet, oplyser til Ekstra Bladet, at det var forspillet til en dramatisk afstraffelse, som senere blev anmeldt til Midt- og Vestjyllands Politi.

Rå, brutal og farlig

Resultatet var, at to midtjyske mænd på 26 og 28 år blev anholdt i sagen og sigtet for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245.

Politikommissæren forklarer, at manden på adressen blev slået med skaftet af en skovl og ramt flere gange i ansigtet med knytnæveslag.

En af de to ubudne gæster skal desuden have smadret et tv-apparat og slået kvinden én gang i hovedet med skaftet af massivt træ.

Inddrivelse af gæld

Det er Erik Kristensens vurdering, at motivet 'formentlig er inddrivelse af gæld'. De to voldssigtede mænd har til politiet forklaret, at parret skyldte dem penge.

- Det her har ikke noget med bander at gøre. Jeg kan sige, at det ikke er folk, der udskriver regninger, men de er gode til at huske, forklarer Erik Kristensen

Efter et grundlovsforhør i Retten i Herning er de to mænd blevet varetægtsfængslet indtil 9. juni. Det er uklart, hvordan de forholder sig til sigtelserne.