Par indlagt efter angreb af kænguru: Ikke set lignende i 30 år

Det kan være farligt at færdes på egen grund. Det har familien Smith fra Australien måtte sande, da de var ude at fodre kænguruer ved deres bopæl i Darling Downs, som er betegnet som et tørkeområde i Queensland, Australien.

Her angreb en 183 centimeter kænguru Linda Smiths mand, Jim.

- Jim lå på jorden, og kænguruen holdt ham bare fast.

- Jeg gik udenfor for at forsøge at hjælpe ham og tog en kost og et stykke brød, men den slog kosten ud af min hånd og begyndte at angribe mig også, siger Linda Smith til Brisbane Times.

Angreb med skovl

Hun fortæller ligeledes, at deres søn slog kænguruen i hovedet med en skovl for at stoppe det aggressive dyr.

Jim blev efterfølgende indlagt på Milmerran Hospital med flere rifter, mens sønnen fik overfladiske skrammer. Værst gik det dog ud over Linda Smith.

Hun fik både brystskader herunder en sammenklappet lunge, brækkede ribben og flere sår på arme og ben.

Hun blev indlagt på Toowoomba Bae Hospital lørdag eftermiddag australsk tid, og der regnes med, at hun skal have foretaget en operation søndag.

64-årige Linda Smith har arbejdet arbejdet med dyr i 15 år, men selv efter den skræmmende oplevelse har hun stadig en stor kærlighed til dyr.

- Jeg vil ikke have, at denne kænguru skal jages og dræbes, jeg elsker dyr, siger Linda Smith fra hospitalssengen.

Ansat ved Queensland Ambulance Service Stephen Jones har sagt ifølge BBC til AFP, at 'han aldrig i sin 30-årige karriere har set et lignende angreb'.

Voksne hankænguruer kan være ekstremt farlige på nær hold. Her fastholder en kænguru en hund, hvilket får hundens ejer til at slå kænguruen i hovedet med en knytnæve. Video: ViralHog

