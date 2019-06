Par ramt af lyn inde i hus

To personer blev indirekte ramt af et lynnedslag, da de sad i et hus

Et yngre kærestepar fik sig lørdag eftermiddag en større forskrækkelse, da de sad i deres hus på Søndervej i Mern på Sydsjælland.

På trods af at de sad i ly for regn og torden, blev de nemlig indirekte ramt af et lyn klokken 13.02.

Det skriver TV2 Øst.

- De får strøm igennem sig, da lynet slår ned. Manden sidder og taler i en telefon, som sidder til opladning, da det sker, og kvinden sidder med fødderne op på ham i sofaen og bliver på den måde også ramt, siger indsatsleder Knud Erik Døssing fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning til TV2 Øst.

Sluppet billigt

Vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortalte tidligere på dagen kort om episoden over for Ekstra Bladet og fortalte her, at man havde foretaget et tjek af personerne på grund af omstændighederne. Begge to viste sig dog at have det fint.

- De er sluppet meget billigt. Der er kun brændt en lille smule af huset, og så ved jeg ikke, hvordan elnettet har det. Det skal en elektriker tjekke, og så er der kommet en lille vandskade, efter vi har været her og slukke branden, siger indsatslederen til TV2 Øst.

Dagen igennem er det primært den østlige del af Sjælland, der er blevet ramt af lynnedslag, og det har blandt andet betydet, at en lyn har slået ned i Øresundsbroen, ligesom at medarbejderne i Københavns Lufthavn i knap en time måtte trække indendørs i ly for tordenvejret.

Ifølge DMI har dagens voldsomme vejr dog langtfra medført lige så store regnmængder, som det var tilfældet flere steder i Jylland fredag.

Vagthavende meteorolog Frank Nielsen oplyser dog, at der blandt andet i Gedser er blevet mål skybrud, som er mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Næsten tørvejr

Efter midnat bør Danmark dog gå fri fra det voldsomme vejr for denne gang, lyder det fra DMI.

- På det tidspunkt burde det være slut og lægge op til en pæn dag i morgen, siger Frank Nielsen.

Så I kommer ikke med flere varsler?

- Vi regner ikke med at skulle udsende nogen varsler, og vi har næsten lovet tørvejr i morgen, smågriner meteorologen.