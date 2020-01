Par slået ned med baseballbat i Føtex

En mand er tilbageholdt for det voldsomme overfald

En 61-årig mand fra Frederikshavn er blevet varetægtsfængslet, efter at han 30. december slog et par ned med et baseballbat.

Overfaldet fandt sted i Føtex på Rådhus Allé i Frederikshavn.

Det skriver Nordjyske.

En 34-årig mand og en 33-årig kvinde var på indkøb, da den 61-årige henvendte sig. Han nåede både at slå manden og kvinden med battet, før han blev overmandet.

Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi Peter Skovbak til Ekstra Bladet:

- Manden opsøger et par, som han kender i forvejen, og som han tidligere har haft nogle uoverensstemmelser med. Han har medbragt et baseballbat, som han går til angreb på parret med, siger Peter Skovbak.

Efterfølgende blev han anholdt af politiet.

Manden har ikke kæret afgørelsen. Han skal forblive varetægtsfængslet indtil 28. januar.