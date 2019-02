Par tiltalt for dyremishandling: 25 sultne hunde lå i egen afføring og tis

25 sultne, tørstige og ekstremt tynde labrador-hunde var spærret inde i små rum og smurt ind i deres eget lort og tis, da hundene blev befriet fra et lejet sommerhus i Græsted af Nordsjællands politi.

Hundene - 15 voksne og 10 hvalpe - blev afleveret hos Dyrenes Beskyttelse i Roskilde. De var udsultede og havde orm og dårlig mave på grund af manglende foder og vand.

Fire af de voksne hunde, en tæve og tre hanner, måtte aflives, fordi de var for medtagne og ikke ville kunne leve et værdigt liv.

Misrøgtede hunde: Nu er der trist nyt

Nu stilles de tidligere ejere af hundene, en 42-årig kvinde og en 48-årig mand, for retten i Helsingør, hvor de er tiltalt for dyremishandling. Parret nægter sig skyldige.

Hundene blev fundet 10. november 2016, men først nu er sagen klar til retten.

Ifølge anklageskriftet blev hundene behandlet groft uforsvarligt. To af de 15 voksne hunde var diegivende tæver, og gennem længere tid havde hundene ikke fået tilstrækkeligt med vand og foder, så de var tydeligt afmagrede, siger tiltalen.

De 10 brune hvalpe, fem tæver og fem hanner, blev født 30. september 2016, men hvalpene fik hverken nok foder eller vand gennem mere end en måned, siger tiltalen.

Gik i afføring og urin

Andre forhold i tiltalen handler om, at alle hundene blev holdt indelukket på begrænset plads uden tilstrækkelig socialisering på mennesker, uden mulighed for at få opfyldt basale behov som at stille sult og tørst og uden at kunne bevæge tilstrækkeligt eller have et fast opholdssted i skiftende omgivelser.

Hygiejnen var også groft uforsvarlig, lyder tiltalen. Hundene havde ingen adgang til rene hvilesteder, da der lå afføring, urin og indtørret urin over alt i deres opholdsrum.

- Indeklimaet var derfor væsentligt forringet grundet ammoniakdampe, siger anklageskriftet.

Den tiltalte 48-årige mand er også tiltalt for dokumentfalsk, personelfalsk og bedrageri, fordi det lykkedes ham at få udleveret to af de internerede hunde 'Foxy' og 'Ronaldo' fra internatet i Roskilde.

Det skete 2. februar 2017, altså knapt tre måneder efter, at politiet havde fjernet hundene.

Den 48-årige udgav sig for at være en anden person, der skulle adoptere hundene og viste et sygesikringsbevis tilhørende denne person - og han skrev falsk under på en formidlingskontrakt i personens navn. Politiet fik dog 'Foxy' og 'Ronaldo' hjem igen til internatet.

Parret er også tiltalt efter hundeloven ved ikke at have mærket og registreret 13 af de 15 hunde, hvoraf ingen havde den lovpligtige ansvarsforsikring.

Det tiltalte par kræves frakendt retten til at eje eller beskæftige sig med dyr i et tidsrum, som retten fastsætter.

Kødben og legetøj

Dyrenes Beskyttelse fik masser af henvendelser fra folk, der ville hjælpe de 25 mishandlede hunde.

De fik donationer i form af tæpper, godbidder, dækkener og legetøj. En kok kom med lækre kødben til hundene, og en VVS-mand donerede en vaskemaskine, så personalet kunne følge med i vasken af de mange beskidte tæpper, som hundene med de dårlige maver forbrugte.

Så snart hvalpene var klar, blev de sat til adoption hos Dyrenes Beskyttelse.

Faktisk er det lykkedes internatet at få bortadopteret alle 21 overlevende hunde.

- Det gik virkelig godt med at få dem alle adopteret, og de er nu spredt ud over hele landet, siger Henrik Hertz, leder af internatet i Roskilde til Ekstra Bladet.

- Det var en ganske forfærdelig sag, som også fik helt vild opmærksomhed, siger Henrik Hertz. Han og en anden medarbejder fra internatet i Roskilde skal vidne under sagen mod det tiltalte par.

Tæven 'Nova' var den sidste af labrador-hundene, der blev bortadopteret.

- Hun var den ældste tæve og tog alle 10 hvalpe til sig. Så hun var også den tyndeste og skulle 'fedes' op, før hun fik et nyt hjem, siger Henrik Hertz.

De voksne hunde var udmagrede og havde orm og dårlig mave, da de ankom til internatet. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Fire af de 15 voksne labradorer måtte aflives, da de ikke kunne komme sig over mishandlingen Foto: Dyrenes Beskyttelse