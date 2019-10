Paris-drab: Gerningsmand tilhørte 'radikal' udgave af islam

En mand ansat i politiet, som dræbte tre betjente og en kontoransat i politiets hovedkvarter i Paris, tilhørte en "radikal udgave af islam", siger Frankrigs antiterror-anklager.

Angrebet fandt sted torsdag. Her dræbte den 45-årige geringsmand de fire - tre mænd og en kvinde - med en kniv, mens en femte blev livsfarligt såret.

Salafistisk bevægelse

Ifølge anklagemyndigheden havde gerningsmanden kontakter til den salafistiske bevægelse. Han arbejdede som it-tekniker i politiets hovedkvarter.

Han konverterede til islam for cirka 10 år siden.

Den 45-årige blev skudt og dræbt af politifolk inde i hovedkvarteret.

Inden han begik forbrydelsen, havde han sendt 33 sms'er til sin kone. De var alle af religiøs karakter, hedder det.

Han blev født på den franske ø Martinique i Caribien, men flyttede til Paris for mange år siden. Der havde aldrig tidligere har været nogen problemer med hans opførsel.

- Det faktum, at nogen konverterer til islam, er ikke et automatisk tegn på radikalisering, sagde en talsperson for den franske regering fredag.

Ændrede sig

Ifølge Jean-François Ricard, der er anklager i terrorsager, havde gerningsmanden i de seneste måneder gået anderledes klædt og ønskede ikke længere at "have en bestemt slags kontakt med kvinder".

Han skal have erklæret sig "enig i visse grusomme handlinger begået i den religions navn", og han havde forsvaret det blodige angreb på satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015.