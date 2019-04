Paris vågner op til trist syn: Notre Dame endt som aske

Når borgere og turister i Paris tirsdag morgen står op, bliver det til synet af en Notre Dame kirke, hvor store dele af det prægtige bygningsværk er blevet omdannet til aske.

Der er stor sammenstyrtningsfare i dele af kirken. Hele natten igennem har brandfolk kæmpet med at holde ilden nede og begrænse skaderne yderligt. Det ser dog ud til, at de to tårne er blevet reddet.

Inde i selve Notre Dame. Foto: REUTERS/Philippe Wojazer

Branden opstod klokken 18.50, hvor flammer og tyk røg væltede op fra den mere end 850 år gamle domkirke.

FOTO: ludovic MARIN / AFP

Mens store styrker af brandfolk blev sendt til stedet, stod byens borgere og turister stille og sørgmodigt og betragtede, hvordan Notre Dame blev fortæret af flammerne.

Domkirken er mere end 850 år gammel.

Det er imidlertid ikke kun flammerne, som er en fare for den ikoniske kirke. Så sent som for en uges tid siden advarede foreningen Notre Dames Venner om, at kirken kunne styrte sammen i løbet af de kommende ti år, hvis man ikke omgående gjorde noget.

- Forurening, sur nedbør og alder forvitrer ikke kun de små ting men hele byggeriets grundkonstruktion, sagde lederen af foreningen Michel Picaud til BBC.

- Faren ligger i væggene på katedralen. Inden ti år kan katedralen kollapse fuldstændig, hvis vi ikke gør noget.

Klar til påske

Inde i kirken var man ved at forberede sig til påsken, da både ansatte og besøgende blev evakueret.

Det var længe uvist, om det ville lykkes brandfolkene at redde dele af kirken.

Notre Dame * Notre Dame ligger i den østlige del af Île de la Cité, som er en af to små naturlige øer i Seinen i Paris. Det var midten af Paris i middelalderen. * Byggeriet af den ikoniske bygning begyndte i 1163, og der blev bygget på i omkring 200 år. * Bygningen er cirka 130 meter lang, 48 meter bred og 35 meter høj. De to tårne er cirka 68 meter høje. * Det sydlige tårn huser den 13 ton tunge Emmanuel-klokke. * I slutningen af 1700-tallet under den franske revolution blev bygningen udsat for flere slags vandalisme. Men fra år 1845 til 1864 blev bygningen restaureret. * I 1991 begyndte et nyt restaureringsprojekt. Der var fortsat restaurering i gang, da branden brød ud mandag. * Notre Dame er også kendt for at spille en central rolle i Victor Hugos roman "Klokkeren fra Notre Dame" fra 1831. * Folk kommer fra hele verden for at se katedralen. Omkring 13 millioner besøger Notre Dame om året. Det svarer til cirka 30.000 mennesker om dagen. * Der afholdes hver dag fem religiøse tjenester, og på søndage er der syv. Det løber op i flere end 2000 gudstjenester om året. * I kirken står blandt andet Madonnastatuen La Vierge de Paris, der er fra begyndelsen af 1300-tallet. Kilder: AFP, notredameparis.fr, denstoredanske.dk, notredamecathedralparis.com og Kristeligt Dagblad. /ritzau/

Men ved 23-tiden oplyste brandchef i Paris Jean-Claude Gallet, at de havde formået at redde kirkens to tårne samt stenkonstruktionen fra at kollapse.

- Vi tror nu på, at Notre Dames to tårne er blevet reddet, sagde han til journalister på stedet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Omvendt fik flammerne hurtigt fat i kirkens spir, som bukkede under, hurtigt efterfulgt af hele taget.

FOTO: Patrick ANIDJAR/AFP

Sent mandag aften oplyste brandchefen videre, at der fortsat er en risiko for, at dele af den indvendige konstruktion kan falde sammen.

Derfor vil brandmænd gennem natten fortsætte deres arbejde med at køle konstruktionen ned.

Stor sorg

Byens borgere og besøgende har fulgt dramaet tæt. Mange har udtrykt sorg over, at en bygning, der er så tæt knyttet til fransk kultur, måske ikke længere vil være der.

- Dette er det mest sørgelige, jeg nogensinde har stået og set på, lød det fra den 50-årige britiske turist Sam Ogden ifølge nyhedsbureauet AFP.

KULTUR-SKATTE REDDET Franske brandmænd har formået at redde flere uvurderlige kulturskatte fra den ikoniske katedral i Paris Notre Dame, der mandag aften stod i flammer. Det gælder blandt andet den hellige tornekrone, som Jesus angiveligt bar på korset langfredag, samt en hellig tunika båret af den franske kong Ludvig IX i det 13. århundrede. Det fortæller præst i kirken Patrick Chauvet. Ifølge viceborgmester i Paris Emmanuel Gregoire skyldes det ikke mindst en hurtig indsats fra de omkring 400 brandfolk, at det lykkedes at forhindre en fuldstændig ødelæggelse af den over 850 år gamle katedral. Adskillige slukningskøretøjer, højtryksslanger, droner og en robot blev brugt til at slukke ilden, der brød ud i det gotiske mesterværk omkring klokken 18.40 lokal tid. - Ilden spredte sig ekstremt hurtigt til taget, siger viceborgmesteren til nyhedskanalen BFM. Den hurtige spredning skyldtes ikke mindst de mange træbjælker i kirken fra det 12. århundrede. Ifølge viceborgmesteren gjorde de første brandfolk på stedet det til en topprioritet "at redde så mange kunstværker som muligt". Da præsident Emmanuel Macron besøgte Notre Dame mandag aften, hyldede han brandvæsenets indsats og takkede brandfolkene "på vegne af hele nationen". Han roste deres "ekstreme mod, deres enorme professionalisme og deres beslutsomhed".

I en tale foran kirken sent mandag aften lovede en tydeligt berørt præsident Emmanuel Macron, at han vil genopbygge den ikoniske domkirke.

Kort tid efter oplyste den franske milliardær François Pinault, at han vil bidrage med 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame.

Den store kirke var ved at blive renoveret. Store stilladser omkransede bygningsværket. Derfor antager mange, at branden er opstået i forbindelse med det arbejde, der var i gang.

Betragtes som ulykke

Ifølge anklagemyndigheden i Paris efterforsker myndighederne branden som en ulykke.

En talsmand for det franske brandvæsen oplyste tidligere mandag aften, at en brandmand er såret i forbindelse med slukningsarbejdet.

Notre Dame - på dansk Vor Frue - er en af Frankrigs største turistattraktioner.

Kirken blev færdigbygget i midten af 1300-tallet. Det tog cirka 200 år at opføre den.

Dens berømmelse steg, da forfatteren Victor Hugo i 1831 udgav romanen "Klokkeren fra Notre Dame".