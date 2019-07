Parteringsdrab skal give 16 års fængsel

Specialanklager Mette Bendix mener, at 28-årig mand længe havde haft lyst til at dræbe og partere et offer og sammenlignede sag om parteringsdrab fra Hadsund med ubåds-drabet af svensk journalist

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Det var med et længe næret ønske, kynisme og fuldt overlæg, at en 28-årig mand natten til 11. november i fjor knivdræbte og siden forsøgte at partere liget af en 40-årig kvinde i en garage i Hadsund mellem Randers og Aalborg.

Specialanklager Mette Bendix argumenterede i sin procedure i Retten i Aalborg i formiddag for, at den 28-årige hidtil ustraffede mand og far til to sønner på fem og syv år skal straffes med 16 års fængsel for det makabre drab.

- Der er flere lighedspunkter med sagen, hvor en mand (Peter Madsen) på sin ubåd dræbte en svensk kvinde og siden parterede liget og skaffede det af vejen i Øresund. Tiltalte i denne sag havde lignende intentioner, da han begik sit voldsomme knivdrab og ville partere liget og smide det på lossepladsen.

- Det nåede han dog ikke, men det var en del af hans plan at bortskaffe liget, som det skete i ubådssagen, sagde Mette Bendix i sin cirka fem kvarter lange procedure.

Anklageren afsluttede sin procedure med at konkludere, at den 28-årige tiltalte bør straffes med fængsel i 16 år.

'Vil du være med'

Den 28-årige mand mødte sit offer på et værtshus omkring midnat 10. november i fjor i Hadsund, og de to havde et par timer senere et seksuelt forhold bag rådhuset i byen, inden de sammen med en kammerat til den 28-årige gik få hundrede meter hen til den garage, som ud på morgenen forvandledes til et mindre slagtehus.

Garagen lå i nærheden af den 28-åriges lejlighed, og her dræbte han ifølge anklagemyndigheden den 40-årige kvinde med 10 knivstik fra en køkkenkniv.

Gerningsmand og offer havde aldrig mødt hinanden før, men den nu tiltalte far til to sønner og uddannede klejnsmed havde ifølge vidner ved flere lejligheder givet udtryk for, at han godt kunne tænke sig at dræbe og partere et offer og smide det på lossepladsen.

Den 28-åriges kammerat har sagt ved et af de forudgående retsmøder i sagen, at tiltalte inden drabet viste ham en stor køkkenkniv i sin inderlomme og spurgte ham, om han 'ville være med til at kneppe hende og dræbe hende bagefter'. Kammeraten troede ikke, tiltalte mente det alvorligt og lagde sig derefter til at sove i den 28-åriges lejlighed.

Fascineret af Lundin

Anklager Mette Bendix dragede - ud over det massivt omtalte ubådsdrab i august 2017 - også den dømte drabsmand, Peter Lundin, ind i sin prodedure. Peter Lundin, der i øvrigt siden har fået navneforandring, slog sit gamle navn fast med uhyggelig effekt, efter at han i august 2000 dræbte og parterede en mor og hendes to sønner for siden at bortskaffe ligene, der aldrig er blevet fundet.

I lighed med Lundin malede den 28-årige på et tidspunkt sig sort i den ene halvdel af ansigtet og gav i det hele taget udtryk for sin fascination af den tredobbelte drabsmand, som stadig sidder bag lås og slå.

Den 40-årige kvinde blev stukket 10 gange i ansigtet og halsen. De fire af stikkene var ifølge politiet så dybe, at hun døde som følge af forblødning.

Efter drabet spurgte den 28-årige ifølge sin ekskæreste både hende og kammeraten, om de ville hjælpe med at partere liget. Til den chokerede ekskærestes spørgsmål om, hvorfor han havde dræbt og forsøgt at partere kvinden, svarede han, at 'det havde han altid haft lyst til at prøve'.

Nægter sig skyldig

Det er ikke fremgået præcist, hvor langt han var kommet med parteringen, da han blev anholdt klokken 04.51 på sin bopæl. Men blandt andet tre blodindsmurte save underbygger anklagemyndighedens påstand om, at den 28-årige - ud over drab - også kan dømmes for usømmelig omgang med lig.

Tiltalte nægter sig skyldig, men erkender de faktiske forhold. Ifølge hans forsvarer, Mogens Kjær Rask Jensen, husker den tiltalte intet om drabet. Begrundelsen for det er blandt andet, at han forinden havde indtaget alkohol og to stesolid-tabletter.

Retslægerådet afviser dog, at den 28-årige kunne have befundet sig i en patologisk rus i gerningsøjeblikket. Desuden fastslår en mentalerklæring fra 29. januar i år, at den tiltalte er normalt begavet og egnet til almindelig straf.

Dommen i sagen ventes afsagt i eftermiddag.

