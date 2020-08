Partier vil skride ind over for støjende fester

Det skal i flere tilfælde føre til en bøde, når borgere holder fest og spiller høj musik til gene for andre.

Det mener Dansk Folkeparti og De Konservative.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) siger, at politiet mangler ressourcer til at løse alle nødvendige opgaver, herunder 'mindre' opgaver.

Alligevel mener han, at man for nuværende bør prioritere at tage forbi udendørsområder eller lejligheder, hvor der er meget larm.

- Jeg mener, at politiet skal have opbakning fra politikerne, og at Justitsministeren skal træde i karakter.

- Det er et stort problem, at man bliver plaget af støj, når fester stikker af, og det bliver en plage for omgivelserne, siger Peter Skaarup.

Mange anmeldelser

Problemerne med anlæg, der spiller for højt, er et problem over hele landet.

Det vidner de mange anmeldelser, som politiet får, om.

For eksempel har Københavns Politi fået 55 anmeldelser om musik til ulempe, Midt- og Vestjyllands Politi fået 50 anmeldelser, hos Fyens Politi er der tikket mindst 45 anmeldelser indog hos Københavns Vestegns Politi har man i løbet af natten fået 20 anmeldelser.

I løbet af denne weekend har vi haft mere end 50 anmeldelser om "musik til ulempe". Det er både ved private fester og offentlige området. Hjælp hinanden med at vise hensyn. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) August 2, 2020

Også Sydsjællands og Lollands Falsters Politi har søndag udsendt en opfordring til, at man tænker på sin nabo.

Godmorgen på en dejlig sommersøndag. Tænk venligst over om Jeres naboer ønsker at blive vækket til tung basrytme eller anden musik med volume. Morgenen kan sagtens være sjov og hyggelig uden høj musik. Lad os alle få en god søndag med god afstand. Dbh. herfra. #politidk #COVID19 — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) August 2, 2020

Det skyldes kombinationen af en lun sommeraften, og at barer og diskoteker holder lukket på grund af coronaepidemien i Danmark.

Og det er ikke første weekend, at det er sket.

De seneste weekender er politi rykket ud til 'usædvanligt mange' anmeldelser om musik til ulempe, og det fik for nogle uger siden Rigspolitiet til at sende et nødråb på det sociale medie Twitter.

Godt vejr er lig med udendørs hygge. Men husk at tage hensyn til naboer og forbipasserende, hvis du spiller høj musik. Du risikerer, at vi konfiskerer dit musikudstyr, hvis du ikke forstår budskabet og skruer ned for musikken. — Rigspolitiet (@Rigspoliti) July 31, 2020

Konfisker lydanlæg

Ud over flere bøder siger Peter Skaarup, at det i højere grad skal være en løsning, at man konfiskerer eventuelle lydanlæg.

Og så skal justitsminister Nik Hækkerup (S) træde i karakter, lyder det fra DF'eren, som ønsker, at politiet får flere redskaber til at håndtere sådanne opgaver.

I De Konservative fortæller retsordfører Naser Khader, at han har modtaget mange henvendelser fra borgere i København, som føler sig chikaneret af støj.

Han ønsker også, at politiet udsteder flere bøder og konfiskerer lydanlæg.

- Politiet har begrænset med ressourcer. De kan ikke være alle steder, der bliver festet.

- Når de bliver kaldt til steder, hvor der er meget støj og chikane, mener jeg godt, at man kan give nogle flere bøder og konfiskere soundboxe, siger Naser Khader.

Ifølge retsordføreren skal en mere længerevarende løsning findes kommunalt.

- Det er primært et kommunalt problem. Og der lytter jeg til, at kommunalpolitikere har søgt (hos Justitsministeriet, red.) om at få folk ud, der kan give bøder til folk, som spiller høj musik, siger han.

