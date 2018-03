Pas på dette, når du kører: Stor politirazzia landet over

Hele ugen holder politiet landet over et særlig vågent øje med, om danskerne husker de helt basale sikkerhedskrav

De fleste husker det, men der er også dem, som glemmer det i farten. Og det betyder alt for mange alvorlige - i værste tilfælde dødelige - ulykker.

Sikkerhedsselen kan redde liv - ja, faktisk halverer den risikoen for at blive dræbt i trafikken, og det vil politiet bruge hele denne uge til at minde danskerne om.

Over hele landet vil bilister derfor opleve at blive stoppet. Ikke alene for at kontrollere seletøjet, men også, hvis patruljerne spotter dig i at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen, der ifølge politiets pressemeddelelse firedobler risikoen for uheld.

Mobiltelefoner, GPS, computere og papirer er nemlig nogle af de fysiske ting, vi trafikanter lader os distrahere af, når vi færdes i trafikken.

Med på razzia

Bag den fælleskoordinerede indsats står TISPOL, der står for samarbejdet mellem færdselspolitiet i hele Europa.

I 2017 blev i alt 20.074 trafikanter sigtet for at anvende mobiltelefon under kørslen, mens 12.371 bilister blev sigtet for manglende anvendelse af sikkerhedssele.

Er vi blevet bedre til at overholde reglerne siden da? Det undersøger vi sammen med politiet torsdag morgen, når vi er med på razzia. Se med direkte ovenfor.

