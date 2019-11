Pas på: Følsomme køretøjer frarådes på Øresundsbroen

Vejdirektoratet advarer vindfølsomme køretøjer mod at passere Øresundsbroen som følge af kraftig blæst henover broen.

Det oplyser de på deres Twitter-profil.

På E20 Øresundsbroen, blæser det så kraftigt, at det frarådes at passere broen i vindfølsomme køretøjer. Vinden forventes at aftage i løbet af natten. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 16, 2019

Til Ekstra Bladet oplyser Vejdirektoratet desuden, at man forventer, at blæsten vil aftage omkring midnat. Indtil da er det en god idé at køre forsigtigt over broen.

- Vi får meldinger fra det svenske om, at de fraråder al kørsel over Øresundsbroen med vindfølsomme køretøjer. Det gælder alt lige fra lastbiler med tom last eller biler med trailer og campingvogne, og det er fordi, at tværvinden er så kraftig, at den rykker i køretøjerne, siger den vagthavende fra Vejdirektoratet, Mette Nedergaard, til Ekstra Bladet.