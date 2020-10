Pas på mystiske QR-koder

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

På trods af at være et public service-medie er det ikke DR, der har opsat QR-koder med titlen: 'Corona Information'.

Østjyllands Politi advarer om opsatte falske QR-koder, der er fundet flere steder i Aarhus med et DR-logo på.

Det er kun i Aarhus indtil videre, at QR-koderne er blevet spottet. Foto: Politiet

Hjemmesiden er fyldt med 'nyheder' om corona, der kalder pandemien for 'planlagt'.

I første omgang advarede politiet om, at siden ville have dine personlige oplysninger, men det kan de ikke længere bekræfte over for Ekstra Bladet.

Plakaterne er fundet på hoveddøre til opgange ved Langenæs, Sønderborggade og Tøndergade i Aarhus.

Politiet har været i kontakt med DR, der intet kender til skiltene.

Der opfordres til, at man piller QR-koderne ned, hvis man støder på dem.