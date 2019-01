Passager i dødskupéen: 'Alle i venstre side er omkommet'

Længe var der onsdag aften ingen reaktion på journalisternes banken på døren i førstesalslejligheden i Nyborgs hyggelige bymidte, men omsider lukkede Thomas Schou-Moldt op. Den fysisk robuste it-specialist havde imidlertid ikke lyst til at tale længe om sit livs formentlig voldsomste oplevelse.

Han sad i forrest i det tog, der tidligt onsdag i høj fart kolliderede med en lastvognstrailer, som i den barske vind blev slynget af et modkørende godstog. Hans siddeafstand til flere af de dræbte medpassagerer skulle tælles i centimeter snarere end meter.

Jacks togvogn blev skrællet op: - Glemmer aldrig pigernes skrig

Alligevel slap Thomas Schou-Moldt uden en skramme, skrev han siden på sin Facebook-profil. Onsdag aften i døren ind til hans kærestes lejlighed syntes det psykiske pres dog at hvile tungt på ham.

- Jeg har ikke lyst til at udtale mig. Det er virkelig voldsomt, sagde han og lagde en hånd på brystet for at understrege sin pointe og appellere til to reportagehold fra konkurrerende aviser om at vise forståelse.

- Jeg vil ikke give interview. Der er mennesker, der er omkommet, og jeg skal ikke have 15 minutters berømmelse på de pårørendes bekostning, sagde han venligt, men bestemt.

På sin Facebook-profil, som han onsdag gav de fremmødte journalister tilladelse til at citere fra, skrev han ved middagstid:

’Kære alle. Jeg var med lyntoget over Storebælt her til morgen. Jeg har ingen fysiske skader, og er derfor o.k. Helt mirakuløst, da jeg sad i forreste vogn, helt forrest ... ’

’Alle i venstre side af stillekupeen er omkommet, men jeg sad i højre. Livet er skrøbeligt. Det ene øjeblik sidder man på vej i toget, og pludselig er alt forvandlet til kaos.’

’Tak til de andre overlevende i forreste vogn, som jeg talte med undervejs og bagefter. I ved, hvem I er. Livet er smukt, men også så ufatteligt brutalt.’

’Mine tanker går til de pårørende til de af mine medpassagerer, der ikke kommer hjem i dag.’

Endnu i aftes var politiets og Havarikommissionens efterforskere i det buldrende mørke i gang med deres arbejde på lavbroen, hvor det smadrede intercitytog ulykkeligvis blev sidste stop i livet for seks sagesløse passagerer.