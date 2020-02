Passagerer fanget på krydstogt mens flere bliver smittet

Yderligere 39 personer om bord på det japanske krydstogtskib 'Diamond Princess' er blevet testet positive for coronavirus.

Det oplyser de japanske sundhedsmyndigheder onsdag.

- Vi har testet yderligere 53 personer, og af dem er 39 personer blevet testet positive, siger den japanske sundhedsminister, Katsunobu Kato.

Det bringer det samlede antal smittede på skibet, hvor 3700 personer er fanget, op på 174.

Skibet er i karantæne, af frygt for at smitten skal brede sig, som minimum frem til den 19. februar.

De smittede personer er blevet bragt til et hospital i den japanske by Yokohama.

Forbud og ordrer

Passagererne om bord har via sociale medier fortalt om, hvordan det er at være fanget på et krydstogtskib.

Alle har fået ordre på at blive i kahytterne - med eller uden altaner - og må kun komme op på dækket på bestemte tidspunkter i mindre grupper for at få frisk luft.

Passagerene må på skift gå ud udenfor. Foto: Issei Kato/Ritzau Scanpix

Turene uden for foregår iført masker, og det er forbudt at nærme sig medpassagerer med mere end to meter.

Mad og vand bliver bragt om bord i rationerede størrelser. Det er ikke muligt selv at vælge mad eller spisetidspunkt. Passagererne må ikke drikke alkohol eller ryge om bord.

Omkring halvdelen af passagererne om bord er japanere.

Må ikke svømme i land

Et australsk ægtepar - Jan og Dave Binskin - opdaterer løbende på Facebook fra krydstogtskibet.

Her beskriver parret blandt andet, hvordan et andet skib holder øje med, at passagererne ikke hopper i vandet for at svømme mod land.

Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

I den sjovere ende fortæller de, hvordan de havde held med at smugle rødvin om bord på skibet ved hjælp af en drone.

- Vi har netop modtaget den første levering. Gud ske tak og lov for droner. Den japanske kystvagt fattede ikke en brik af, hvad der foregik, skriver parret på Facebook.

Det smitsomme coronavirus har siden midten af december kostet 1113 mennesker livet i Kina.