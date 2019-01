Passagerer på dødstoget mødtes torsdag: Der var mange spørgsmål

91 passagerer og pårørende fra det forulykkede DSB-tog, der 2. januar indgik i en ulykke med en lastet vogn fra et andet tog og kostede otte mennesker livet, var i dag, torsdag, mødt op på Nyborg Strand Hotel for at tale sammen om ulykken.

Men det var ikke kun for at tale med hinanden og dele erfaringer og minder om ulykken, at de mødtes.

Otte mennesker mistede livet i ulykken på Storebæltsbroen 2.januar i år. Foto: Anthon Unger

Svar på spørgsmål

32 myndighedspersoner var også inviteret til mødet. Alle nogen, der havde været til stede før, under eller efter ulykken. De skulle være med til at svare på de spørgsmål, som passagerne måtte have. Og spørgsmålene var mange.

Det fortalte Arne Gram, politidirektør ved Fyns Politi på et kort pressemøde torsdag eftermiddag. Til pressemødet var der mødt et panel af fem mand. Heriblandt repræsentanter fra Region Syddanmark, DSB og Havarikommisionen.

- Vi har tænkt meget over, hvordan vi skulle arbejde os igennem det store indtryk, som er efterladt hos rigtig mange mennesker på baggrund af den tragiske ulykke. Det stod os hurtigt klart, at der kunne være behov for også at adressere de spørgsmål, som typisk melder sig nogen tid efter, at man har været udsat for en alvorlig hændelse.

- Vi har givet passagerer mulighed for, at vi stod til rådighed for de rigtig mange spørgsmål, som måtte trænge sig på. Og der kom rigtig mange spørgsmål, fortalte han.

Men hvad spørgsmålene konkret havde handlet om, kunne pressen ikke få svar på.

Ulykken 2. januar kostede otte mennesker livet. På billedet ses politidirektør, Arne Gram. Foto: Mogens Flindt

Det var tiltrængt

Politidirektør Arne Gram gjorde det klart for den opmødte presse, at mødet hverken var for deres interesse eller politiets egen. Det var udelukkende for, at de mennesker, som var blevet påvirket af ulykken, kunne få afløb for nogle af de spørgsmål, som de måtte have.

- Mængden af de opmødte mennesker, spørgsmålene, men også mængden af spørgsmål, gjorde det klart, at et sådan møde var tiltrængt, fortsatte han.

Otte mennesker mistede livet i ulykken, og netop de pårørende til de mennesker, var ikke inviteret med i dag. For dem bliver der holdt et særskilt møde senere på året, forklarede Arne Gram overfor Ekstra Bladet.

Vogtede for døren

Mødet foregik på Nyborg Strand Hotel, så tæt ud til vandet, at Storebæltsbroen og dermed ulykkesstedet var nemt at skue til.

Fyns Politi havde på forhånd oplyst pressen om, at det ikke ville være muligt at mødes med nogle af deltagerne i mødet, og døren ind til mødelokalet blev da også vogtet af fire betjente i uniform.

- Det er vores overbevisning, at det har været en stor lettelse for deltagerne, at være i et lukket forum uden presse, sagde Arne Gram til Ekstra Bladet.

- I fortæller om, hvor tilfredse deltagerne har været med jeres indsats. Var der ingen deltagere i dag, der udtrykte utilfredshed med indsatsen i forbindelse med ulykken?

- Som jeg tolker mødet, så var der tilfredshed, der var ikke sådan kritiske spørgsmål, men der er selvfølgelig ting, som der skal afklares. Blandt andet det her med ventetid, folk har en forestilling om, at vi kan være der to sekunder efter, og det kan vi ikke, sagde Anders Gram til Ekstra Bladet.

'En postgang for sent'

Jack Andersen var med det forulykkede tog 2.januar. Han var inviteret til mødet, men valgte ikke at møde op. Foto: Anders Brohus

Det var ikke alle de inviterede, der havde lyst til at deltage i mødet.

- Det er en postgang for sent, vurderer 37-årige Jack Andersen fra Odense, som sad i den bageste ende af den forreste vogn – den vogn, hvis forreste ende blev skrællet helt op.

Senior software-udvikleren, som arbejder i København, fandt derfor ikke anledning til at møde op til torsdagens møde.

- Jeg føler ikke behov for det og tænker ikke så meget over ulykken mere. Det er primært, hvis folk spørger mig.

Jack Andersen har oven på togtragedien haft to møder med en psykolog og vil ikke afvise, at han vil opleve en kraftigere reaktion, end han allerede har haft efter den skæbnesvangre morgen i IC4-lyntoget.

Få dage efter kunne han pludselig høre lyden af vinden, som kom susende uden for de knuste vinduer i toget, da ulykken var indtruffet, og alt var et inferno af død og ødelæggelse. De første par gange, odenseaneren kørte over Storebælt efter ulykken, var han ledsaget af en ven og fik et par chok, når toget passerede andre tog.

Den reaktion er forsvundet:

- Jeg bemærker nærmest ikke, at vi kører over broen længere, siger Jack Andersen, der dog endnu ikke så oven på, at han har vovet sig ind i et IC4-tog.

- Jeg kører stadig kun med IC3, siger han til Ekstra Bladet.

