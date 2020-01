Passagerfly med 180 ombord er styrtet ned i Iran

Et Boeing 737-fly med 170 passagerer og 10 besætningsmedlemmer om bord er styrtet ned i Iran.

Det oplyser de iranske nyhedsbureauer Isna og Fars tidligt onsdag morgen. Det skriver flere internationale medier.

Samtlige personer om bord menes at være omkommet.

Hjælpeorganisationen Røde Halvmåne (navnet på Røde Kors i Iran, red.) oplyser således ifølge nyhedsbureauet AFP, at "der ikke er nogen chance for at finde overlevende".

Flyet fra Ukraine International Airlines var netop lettet fra den internationale lufthavn Imam Khomeini i Irans hovedstad, Teheran, da det ifølge de iranske medier styrtede ned som følge af tekniske problemer.

Isna oplyser, at ti ambulancer er sendt til nedstyrtningsstedet.

Ifølge det arabiske medie Al-Jazeera skulle passagerflyet være lettet klokken 05.15 lokal tid i Teheran med kurs mod Ukraines hovedstad, Kijev. Men afgangen blev forsinket med næsten en time til klokken 06.12.

Flyet styrtede ned nær Parand, der er en forstad til Teheran.

Producenten af flyet, amerikanske Boeing, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er bekendt med mediernes meldinger om styrtet og "indsamler informationer".

Ukraine International Airlines er grundlagt i 1992 og landets største luftfartsselskab.

Ulykken finder sted, få timer efter at Iran gennemførte et missilangreb mod to luftbaser i Irak som hævn for USA's drab på en højtstående iransk militærperson fredag i sidste uge. På begge baser er der amerikanske soldater.

Senere natten til onsdag dansk tid forbød USA's luftfartsmyndighed, FAA, alle ikke-militære fly at flyve over Iran, Irak, Omanbugten og Den Persiske Bugt.

Det er uvist, om missilangrebet i Irak og flystyrtet i Iran har noget med hinanden at gøre.