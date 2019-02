Passagerfly sikkerhedslandet i København: Tegn på røg

Et rutefly fra Københavns Lufthavn til Karup måtte vende rundt og sikkerhedslande på grund af indikationer på røg

Torsdag eftermiddag måtte et passagerfly fra København mod Karup sætte kursen mod jorden og lave en sikkerhedslanding kort tid efter at være lettet fra Københavns Lufthavn

Det skriver TV2.

Passagerflyet måtte afbryde turen, fordi der var tegn på røg i flyet.

- Det var lige lettet fra Kastrup, og så var det vendt rundt, fordi der var meldinger om røg eller indikationer på røg. Da det landede igen, kunne man ikke konstatere, at der var noget galt, fortæller pressevagt Jesper Kronborg fra Københavns Lufthavn til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at det er standardprocedure, at et fly sikkerhedslander, når der er tegn på røg.

Flyet var et passagerfly fra Danish Air Transport, og ombord på flyet var TV2's reporter Rasmus Tantholdt.

Han skriver i et opslag på Instagram, at flyet måtte vende om efter lige knap et kvarter.

'RØG I COCKPITTET. Piloterne måtte lande iført iltmasker. Så har man også prøvet det,' skriver han på Instagram.

'Vi var på vej fra København til Karup, men efter 10-15 minutter måtte flyet, et ATR-72 propelfly, pludselig vende om, da der var røg i cockpittet. Flere passagerer kunne også lugte det i kabinen,' fortsætter han og understreger, at personalet håndterede situationen super godt.

Da Ekstra Bladet ringer til ham klokken 18.30 er meldingen fra ham, at han sidder i et fly, der skal lige til at lette.