Passagerfly skudt ned: Lydfil peger på Putins inderkreds

Det internationale hold, der efterforsker nedskydningen Malaysia Airlines' MH17 i Ukraine i 2014, har offentliggjort en nye telefonsamtaler i sagen.

De peger på, at den russiske regering, heriblandt Putins forsvarsminister Sergej Sjojgu, har været indblandet. Rusland benægter dog, at det skulle være tilfældet.

Alle 298 passagerer i MH17 mistede livet i angebet.

En specifik lydfil peger ifølge Dagbladet på en af Putins mest betroede mænd. I en telefonsamtale mellem en prorussisk separatist og en ukendt person bliver Putins forsvarsminister Sergej Sjojgu nemlig nævnt.

MH17s nedstyrtningsområde blev bevogtet af prorussiske separatister. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Ad helvede til

Samtalen fandt sted to uger før MH17 blev skudt ned og lyder således:

Ukendt person: 'Som kommandanten af Makejevka (en by i regionen Donetsk, red.) vil meget gerne vide, hvor vi bevæger os hen ad.'

Prorussisk separatist: 'Vi bevæger os mod en forenet kommando. Det, der sker videre, er, at en række mænd med mandat fra Sjojgu (forsvarsministeren, red.) ankommer og sparker de lokale krigsherrer ad helvede til.'

Den ukendte person svarer med et bekræftende 'mhm'. Hvorefter den prorussiske separatist siger:

'Og så vil folk fra Moskva tage ledelsen'.

Væbnet oprør

MH17 var på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur, da det blev skudt ned over Ukraine.

Nogle måneder tidligere havde Rusland annekteret Krim-halvøen, hvorfor prorussiske separatister havde startet et væbnet oprør i østlige dele af Ukraine, hvor der var et flertal af russisktalene indbyggere.

Prorussiske separatister har nægtet at stå bag nedskydningen, ligesom de russiske myndigheder har nægtet at have ydet støtte til separatisterne i Ukraine.

Ikke desto mindre blev MH17 skudt ned af en russisk bygget BUK-raket.