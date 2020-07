Passagerfly tæt på at kollidere med kampfly

Et iransk passagerfly var torsdag aften tæt på at kollidere med to amerikanske kampfly over det syriske luftrum.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere passagerer er kommet til skade, efter at piloten måtte lave en hurtig undvigelsesmanøvre.

Først blev det rapporteret, at der var tale om et israelsk kampfly, men meldingerne lyder nu på, at det var to amerikanske kampfly, der kom for tæt på.

Piloten på passagerflyet kontaktede piloterne i kampflyet for at bede dem om at holde afstand. Her fik han ifølge Reuters at vide, at det var amerikanske kampfly.

Hvorfor kampflyene kom så tæt på, vides endnu ikke.

