Patient amok: Kastede sosu-assistent ind i væg

Vold, trusler, hærværk og kast med sosu-assistent var bare nogle af de anklagepunkter, dommerne i Retten i Odense onsdag skulle tage stilling til.

En 27-årig mand er nu blevet bestemt til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handikap på ubestemt tid.

Det skriver fyens.dk

Det blev onsdag besluttet af nævninge og dommere i Retten i Odense, uden at den 27-årige mand selv var til stede i retslokalet.

Manden havde ellers været til stede under tidligere retsmøder i sagen, men havde ikke lyst til at overvære kendelse og dom i denne omgang.

Kastede blandt andet med sosu-assistent

Manden blev blandt andet kendt skyldig i at have kastet med en mandlig social- og sundhedsassistent i den psykiatriske afdeling på Odense Universitetshospital. Under episoden, som fandt sted tilbage i maj 2016, havde manden samtidig mast en finger ind i øjet på social- og sunhedsassistenten.

Desuden havde den 27-årige udøvet vold mod flere andre medarbejdere på hospitalet.