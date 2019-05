Patient døde efter overfald på hospital: 'Hun snorkede for meget'

Sønnen mener, hans mor blev overfaldet, fordi hun snorkede for meget - politiet er nu ved at undersøge sagen

Den 64-årige britiske hospitalspatient Eileen Bunting blev af en anden patient slået voldsomt i hovedet med en kop, mens hun var indlagt på hospitalet Hull Royal Infirmary.

Overfaldet blev foretaget af en anden kvindelig patient, der lå i samme stue som den 64-årige Eileen. Hendes søn Mark Bunting mener, at hans mor angiveligt blev overfaldet, fordi hun snorkede for meget. Den konklusion er han kommet frem til efter samtale med sygeplejersker fra det omtalte hospital. Politiet i Humberside er netop nu ved at efterforske sagen.

En talskvinde fra politiet har udtalt følgende:

'Kriminalpolitiet er i øjeblikket ved at efterforske en anmeldelse omkring et overfaldt på Hull Royal Infirmary klokken 03.45 fredag den 22. marts. Vi fik en anmeldelse vedrørende en 64-årig kvinde, der fik skader i ansigtet, efter at hun var blevet overfaldet af en anden kvinde. Der er startet en efterforskning for at opklare sagen'.

Den 64-årige Eileen Bunting, der blev syet med 14 sting efter overfaldet, døde 12 dage efter overfaldet 4. april.

Dødsårsagen blev fastslået som nyresvigt, men familien Bunting er overbevist om, at overfaldet var medvirkende til, at hun døde så kort tid efter. Eileen skulle faktisk have været udskrevet fra hospitalet dagen efter, at overfaldet fandt sted.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror, Metro og Hull Live

Mark Bunting besøger her sammen med sin partner Gemma sin mor Eileen på hospitalet efter det voldsomme overfald. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Den afdøde Eileen Buntings søn Mark fortæller, at han er overbevist om, at overfaldet var planlagt.

- Dørhåndtaget til hospitalsstuen var bundet op med et tæppe, så man ikke kunne komme ind på hospitalsstuen, fortæller Mark Bunting, der tilføjer, at sygeplejersker ved deres indtrængen i rummet opdagede den angribende patient med en kop i hånden, som hun angiveligt havde benyttet til at slå Eileen i hovedet med.

Blev vred over snorken

Eileens ægtemand gennem 47 år, Philip Bunting, fortæller til Hull Live, at han var knust og ulykkelig over sin kones hurtige forfald efter overfaldet.

- En patient har oplyst, at den kvindelige overfaldsmand natten før selve overfaldet var blevet vred og ophidset over, at Eileen havde snorket, mens hun sov.

- Min kone tog en sovepille den aften, hun blev overfaldet. Jeg ved, at overfaldet fandt sted på grund af hendes snorken, fortæller Philip Bunting. Hans teori omkring motivet for overfaldet vil nu angiveligt blive undersøgt af politiet.

En talsmand fra hospitalsvæsenet i byen Hull har blandt andet udtalt følgende:

'Vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse til fru Buntings familie. Angrebet mod fru Bunting blev udført meget tidligt om morgenen af en patient, der ikke tidligere havde udvist voldelige tendenser. Vores personale var chokeret over hændelsen, men fulgte straks op med de korrekte procedurer, der blandt andet inkluderede, at fru Bunting blev sikret for videre angreb samt omgående fik lægebehandling. Den angribende patient blev isoleret, og hændelsen blev straks anmeldt til politiet'.