Patient fængslet: Gik til angreb på ambulancereddere

To ambulancereddere blev udsat for vold, da de natten til lørdag kørte en voldsramt mand til Rigshospitalet.

Manden - en 24-årig albansk mand med serbisk statsborgerskab - husker ikke selv episoden og nægter sig skyldig i vold mod personer i offentlig tjeneste.

Ved grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg forklarede han, at han fredag aften havde været i byen på Club Mambo tæt på Københavns Rådhus og havde drukket meget.

- På et tidspunkt kom to andre op at slås, og jeg forsøgte at skille dem ad og så husker jeg ikke mere, forklarede den 24-årige via en tolk. Den sigtede havde flere skader på højre side af hovedet - skader som han ikke havde før byturen.

Politiet tilkaldt til slåskamp

Med politirapporten og vidneudsagn fra begge ambulancereddere kortlagde anklageren herefter forløbet.

Politiet blev tilkaldt klokken 02:23, fordi nogen sloges. Da de ankom til stedet, lå den sigtede på jorden med flækket læbe, næseblod og en bule i panden. En ambulance blev tilkaldt.

Den ene ambulanceredder (A) har forklaret, at han var bag i ambulancen med den sigtede. På et tidspunkt blev han ramt i ansigtet af spyt, men han kan ikke sige, om det var med vilje, eller om det var fordi den 24-årige havde blod i munden. Da ambulanceredderen ville i kontakt med manden og ruskede i ham, blev han slået med en knytnæve på underarmen. Slaget var 'hårdt og virkede bevidst'.

På Rigshospitalets traumecenter blev den 24-årige aggressiv, da han skulle flyttes fra båre til seng. Han var højtråbende, kom med trusler og sagde blandt andet 'I'll beat you - I'll fuck you up (Jeg banker dig - jeg smadrer dig', red.). Han slog og sparkede på en glasdør og gik aggressiv hen mod den anden redder (B), som havde kørt ambulancen.

De to endte på gulvet i tumult, og ambulanceredder A sprang til for at hjælpe. Han blev sparket på låret, mens ambulanceredder B blev sparket i maven to gange, ligesom den sigtede bed ham i armen, dog uden at få rigtig fat.

Fængslet på udlændingeparagraffen

Vagter og politi blev tilkaldt, og den 24-årige blev anholdt.

- Jeg husker intet. Hverken ambulancen eller noget. Jeg kan ikke tro, jeg har rørt nogensomhelst. Hvis jeg har sparket eller slået, har jeg ikke haft hensigt til at skade nogen. Alt er sket på grund af angst, lød det fra den sigtede, da anklageren havde dokumenteret forløbet.

Dommeren valgte i sidste ende at fængsle den 24-årige, men ikke på grund af volden.

Han mente, at der er begrundet mistanke om, at serberen har overfaldet ambulanceredderne, men fordi manden øjensynligt selv er blevet udsat for vold, og forløbet på diskoteket endnu ikke er kortlagt, betvivlede han at straffen i sidste ende vil være længere end 30 dage.

I stedet blev sigtede fængslet på udlændingelovens paragraf 35, så han ikke rejser ud af landet, før sagen er afsluttet. Manden har selv forklaret til politiet, at han er hjemløs og ikke har familie i landet. I retten fortalte han dog, at han bor hos kæresten og har 'slægtninge'. Han var bange for at sige sandheden til politiet.

Dog sagde han samtidig at han har en opholdstilladelse, som udløber om to-tre uger.