Patient gennemtæsket af politiet i hævnaktion

Tre uniformerede betjente mødte 17. august op på Burapha Universitetshospital i Thailand for at besøge den 20-årige mand, der få timer forinden havde kørt ind i deres kollega med sin motorcykel.

Ifølge den engelsksprogede version af det thailandske nyhedsmedie Khao Sod var de angiveligt kommet for at hævne deres ven og kollega, der var kommet alvorligt til skade i forbindelse med færdselsuheldet.

Torsdag blev en video fra et overvågningskamera så offentliggjort. Her ses det tydeligt, hvordan en betjent gentagne gange slår den forsvarsløse patient, mens de to andre betjente og adskillige andre frivillige lader som ingenting.

Selvom gardiner blev trukket for rundt om sengen, kan det ses, at betjenten slår på patienten i et minut, før han stopper. Se optagelsen over artiklen.

Politichef: Uacceptabelt

Efter at videoen blev frigivet, har politichefen i Chonburi-distriktet, Pakasit Sueksongkram, givet en offentlig undskyldning og svoret at straffe de, der har været involveret i angrebet på patienten.

- Først og fremmest skal jeg undskylde over for hospitalet og dets personale for dette optrin. Betjentene har fortalt mig, at de gjorde det, fordi de var sure, da deres ven lå i koma, sagde politichefen.

Han understregede, at betjentenes opførsel var uacceptabel, og at han også var klar til at tage sin eventuelle straf, da det er hans ansvar.

Politichefen kunne desuden oplyse, at patienten ville blive sigtet for uforsvarlig kørsel, at have såret en anden mand, at have kørt uden kørekort og for kørsel i påvirket tilstand.

Den sårede betjent er vågnet fra koma, men har pådraget sig skade på hjernen.