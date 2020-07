Patricks rocker-løgn: Nægtede kommende medlemskab

Det er kun to uger siden, Ekstra Bladet spurgte Patrick Nielsen om et kommende medlemskab i rockerklubben Satudarah. Her var svaret entydigt nej. Nu er han optaget

Da Ekstra Bladet for bare to uger siden spurgte Patrick Nielsen om et kommende medlemskab i rockerklubben Satudarah, lød der en rungende afvisning fra den 29-årige tidligere stjernebokser.

- Nej, det er jeg ikke, sagde Patrick Nielsen til Ekstra Bladets journalist, der henvendte sig, efter at rockeren optrådte på flere billeder på de sociale medier sammen med flere medlemmer af den kriminelle organisation, der er forbudt i to europæiske lande.

Men søndag vendte det tidligere boksetalent tilsyneladende på en tallerken. Hos BT og på de sociale medier står han søndag stolt frem og viser lædervesten, der fastslår at vestegnsbokseren nu er prospect i den berygtede klub, hvis medlemmer i det danske retssystem er kendt fra sager om narko, afpresning, vold og drab.

I forbindelse med den uforbeholdne udmelding i BT og på nettet ønsker Patrick Nielsen dog ikke at tale med Ekstra Bladet om den nyerhvervede titel.

På trods af gentagne henvendelser er det ikke lykkedes at få fat på Patrick Nielsen, der hurtigt smider røret på, når Ekstra Bladets journalist præsenterer sig.

På de sociale medier udtrykker bokseren dog glæde ved, at nyheden er nået ud. Også flere medlemmer af rockerklubben deler billeder af bokseren i lædervest med emoji-hjerter i klubbens gule og sorte farver.

Afstumpet og forbudt: Sådan er Patrick Nielsens nye klub

I starten af juli kunne Ekstra Bladet fortælle, at bokseren lå i tæt flirt med rockerklubben.

I første omgang optrådte han på billeder fra en træningshal med flere Satudarahmedlemmer. Efterfølgende var det billeder, hvor han sad i bil sammen med rapperen og Satudarah-medlemmet Amin Kevlar med kunstnernavnet Atypisk.

På dette billede er Patrick Nielsen iført en sort T-shirt med gul skrift, der blandt andet lyder 'Black and Yellow', der er rockerklubbens farvekombination.

T-shirtens fulde ordlyd er ikke læsbar. Men det indikerer, at trøjen efter alt at dømme er en Satudarah-støttetrøje.

Dengang lykkedes det Ekstra Bladet at få Patrick Nielsen i tale:

- Du optræder på billeder med Atypisk og andre Satudarah-folk i noget, I kalder ’Fight Club’. Hvad er det?

- Det er ikke en klub. Det er bare nogle drenge, som jeg træner.

- Hvorfor er det ikke en klub?

- Fordi det er nogle folk, jeg er personlig træner for. Derfor kalder vi det 'Fight Club', selvom det ikke er en klub.

- Træner du Satudarah-medlemmer?

- Nej.

- Men flere af dem, vi ser på billederne, er medlemmer af Satudarah?

- Nå, jeg vidste ikke, at de var medlemmer af Satudarah.

- Hvorfor træner du de folk i ’Fight Club’?

- Jeg tror, vi skal tage den her på et andet tidspunkt, lød det fra bokseren, som siden er forblevet stiltiende siden.

På et af hans sociale medier deler han dog i dag ordene 'Those who will leave are ment to leave', ligesom han deler et billede af sig selv i den nye vest og i den forbindelse modtager utallige lykønskninger.

Det ville vi spørge om

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Patrick Nielsen i forbindelse med hans nye medlemsskab.

Vi ville blandt andet have spurgt:

- Hvorfor har du valgt at blive medlem?

- Hvornår har du fået dit medlemskab?

- Hvad tænker du om den kriminalitet, som gruppen er kendt for?

- Har klubbens kriminelle virke været med i dine overvejelser?

- Nogle vil sige, at du har muligheden for at være en rollemodel for andre unge - er det noget, du også har med i dine overvejelser, når du melder sådan noget her ud?

Patrick Nielsen træner rockere i kampsport