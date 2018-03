Pavens kassemester beskyldt for sex-overgreb: Nu skal ofrene høres

En af de fornemmeste skikkelser i den katolske kirke er beskyldt for adskillige seksuelle forbrydelser. I dag, mandag, skal de påståede ofre for hans forbrydelser høres i retten for første gang.

Det er kardinal George Pell, det drejer sig om. En 76-årig australsk kardinal, der trådte tilbage fra sin rolle som kasserer i Vatikanet i juni 2017, efter han blev beskyldt af australsk politi for seksuelle forbrydelser.

Det skriver CNN.

I de næste to uger, vil man i retten kun høre fra de påståede ofre. De efterfølgende to uger vil 40 andre vidner komme til orde.

Efter disse høringer, skal retten beslutte, om der er nok beviser til at starte en sag mod kardinalen.

Historiske beskyldninger

Beskyldningerne og retssagen mod George Pell er historisk, fordi han er den mest højtstående katolske figur, der er blevet beskyldt for seksuelt misbrug.

I kraft af sin rolle som kasserer i Vatikanet anses han som nummer tre i det katolske hierarki.

Det var en rapport om seksuelt misbrug af børn i Australiens største institutioner fra december 2017, der fik George Pell i søgelyset.

Det er ikke blevet offentliggjort, hvad kardinalen er anklaget for, udover at det beskrives som adskillige historiske seksuelle forbrydelser.

Antallet af påståede ofre er heller ikke kendt.

Nægter alt

George Pell benægter alt, han er anklaget for. Hans advokat har også allerede sagt til retten, at han vil erklære sig ikke skyldig. Pell mener også, at han har været udsat for ubarmhjertigt karaktermord.

- Jeg er ikke skyldig i disse beskyldninger, de er falske. Hele idéen om seksuelt misbrug er afskyelig for mig, har han ifølge CNN udtalt.'

Selvom George Pell er en af pavens nærmeste rådgivere, har han ikke sagt meget om sagen.

- Når retfærdigheden taler, vil jeg tale, har han ifølge The Guardian udtalt.