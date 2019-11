Pedal-Ove er død

Pedal-Ove er lørdag død.

- Det er sandt, siger Poul Hansen, bror til Ove Thomas Hansen, til Ekstra Bladet.

- Det har været en hård dag, tilføjer broderen, som ikke har yderligere kommentarer.

Pedal-Ove blev i 1982 dømt for drabet på sin hustru og ti år senere frikendt, efter at Danmarks Radio i en dokumentar afslørede, at manden var offer for et justitsmord.

Dødsfaldet sker få uger efter, at Pedal-Ove endnu engang har trukket overskrifter i medierne ovenpå udgivelsen af en ny bog og udsendelsen af en dokumentar på TV 2 om den historiske drabssag, som stadig spøger i Frederikshavn.

Pedal-Oves fraseparerede hustru, Brita Hansen, forsvandt 12. december 1981 sporløst. Syv måneder efter blev hendes lig fundet i havnen.

Brita Hansens lig blev fundet her ved Ørskov Skibsværft i Frederikshavn. Arkivfoto: Ritzau/Scanpix

Hun var blevet kværket, og hendes mand, som hun var flyttet fra, blev anholdt, sigtet og dømt for drabet.

Efterfølgende begyndte blandt andre et par DR-journalister at grave i sagen. Det lykkedes at få sagen for Den Særlige Klageret, som gav tilladelse til, at den skulle prøves på ny.

Ved retten kunne to vidner fortælle, at de havde set Pedal-Ove på drabstidspunktet, og gav ham dermed det alibi, han manglede.

Brita Hansen begraves 15. juli 1982. Syv måneder efter hun forsvandt. Foto: Ritzau/Scanpix

Pedal-Ove fik 5,4 millioner kroner i erstatning for næsten otte års uberettiget fængsling, og sagen blev kendt som danmarkshistoriens største justitsmord.

I en ny bog af forfatteren Michael Teschl, ’Den dag Brita forsvandt’, sås der dog snart 40 år efter drabet på Brita Hansen tvivl om rigtigheden af de to vidners forklaring, som var den primære årsag til frikendelsen af Pedal-Ove.

Hovedpersonen betvivler selv over for Michael Teschl vidnernes udsagn i det første afsnit af en TV2-dokumentar om sagen.